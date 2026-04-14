RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Fro den Affekot: am Auto schlofenDierf een, wann een ze vill geduuscht hat, am Auto schlofen?

Bob Konsbruck
Riskéiert een do eppes, wann d'Police een erwëscht, dass een ze déif an d'Glas gekuckt huet? Kann d'Police do eng Alkoholkontroll maachen?
Update: 14.04.2026 11:10
© AFP (Archiv)

De Maître Jean-Jacques Schonckert am RTL-Interview. Et ass keng Legend: am Auto schlofen ass erlaabt, och wann een Alkohol gedronk huet. Mee: et ginn entscheedend Reegelen, déi agehale musse ginn.

Wichtegst Reegel: de Schlëssel däerf net beim Chauffeur sinn. Soubal een den Auto opmécht, de Schlëssel am Schlëssellach huet oder de Motor start (och just fir d’Heizung), kann dat schonn als Versich ze fueren gëllen – an ass strofbar.

Fir op der sécherer Säit ze sinn:

  • hannen am Auto schlofen
  • de Schlëssel wäit ewech leeën
  • net um Chauffer-Sëtz sëtzen

Och eng urban Legend: de Bäifuerer däerf alkoholiséiert sinn. Wat awer net geet: een aneren fuere loossen, wann deen och gedronk huet.

Fazit: Alkohol a Fueren passen net zesummen. Am Zweiwel ass Taxi oder den ëffentlechen Transport ëmmer déi besser Optioun.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.