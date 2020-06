D’Déiereparken zu Lëtzebuerg an a Frankräich waren nach ni sou eidel wéi elo. Fir d'éischt war et d'Fermeture an och elo bleiwen d'Visiteure weider aus.

Et ass Päischtvakanz. Wéi wier et dann emol mat engem Ausfluch an een Déierepark? Dat dierf ee jo nees. An zanter kuerzem hunn dann och nees d’Parken, hei am Land a bei eisen Noperen, hir Dieren opgespaart. Ma an awer hannerléisst d’Kris och hei immens Spueren.

Virun allem an de Keese vun de Parken. Well Spuere konnt een net. Ëmmerhin huet ee sech weiderhin ëm déi sëllegen Déiere misse këmmeren an dat mat manner Personal. Et ass keng einfach Situatioun och elo wou d’Dieren nees op sinn. Well d’Visiteure bleiwen aus.

Nëmmen een Drëttel vun deem wat normalerweis de Fall wier, zielt een den Ament am Zoo zu Amnéville. Et gëtt enk mat de Suen an dofir misst een elo reagéieren, seet den Direkter vum Aquarium am Zoo zu Amnéville, den Eric Isler. Eleng fir déi grouss Aquarien um Lafen ze halen, bréicht ee pro Mount 30.000 Euro. An dat wier just een Deel. Den Zoo zielt eng ronn 2.000 Déieren.

An och hei am Land gesäit et net besser aus. Zwar sinn d’Déiereparke méi kleng, ma dofir awer net manner betraff vun der Kris. Abrëll a Mee wieren déi Méint, wou ee mat am meeschte Profit géing maachen. An déi si lo fort. Hätt ee schonn nëmme 6 Méint seng Dieren op, wéi zum Beispill de Parc Merveilleux zu Beetebuerg, da géingen dës zwee Méint en enormt Laach am Portmonni hannerloossen. Dofir setzt een elo op Parrainage vun Déieren. Ëmmerhi géing een nämlech iwwert d’Hallschent vum Chiffre d’affaires brauchen, fir d’Déieren ze ënnerhalen. Elo wier et wichteg, dass een de Maximum aus den nächste Méint zitt a weider no vir kuckt. Och wann een elo nach net soe kann, wéi et wäert ausgoen.