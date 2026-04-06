Pompjeeë wéinst Stroumausfall a Waasserschued geruff - Kaz hat "Revéier markéiert"

Am Ruhrgebitt haten d'Pompjeeë vun Herdecke d'lescht Woch een nawell zimmlech ongewéinlechen Asaz.
Update: 06.04.2026 21:17
Ongeféier esou kéint déi schëlleg Kaz ausgesinn hunn.
© Symbolbild / Feuerwehr Herdecke

An der Haaptstrooss vun Herdecke ass aus engem Appartementshaus an de spéide Stonne vun e Mëttwoch den Owend een Noutruff un d’Pompjeeën erausgaangen. Gemellt gouf ee Waasserschued an enger Wunneng. Éischten Informatiounen no wier Waasser aus enger Steckdous ausgetrueden. Donieft louch de Geroch vu Feier an der Loft an d’Sécherung war erausgeflunn.

D’Pompjeeën hu sech mat engem Asazwon op d’Plaz gemaach, fir ze intervenéieren. Ma wéi sech erausgestallt huet, war keng grouss Interventioun néideg. Op der Plaz hätt sech séier erausgestallt, datt keng akut Gefor do wier, huet d’Feuerwehr Herdecke matgedeelt: “D’Ursaach vum Virfall huet sech als éischter ongewéinlech erausgestallt: Wéi et schéngt hat eng Kaz un der Steckdous hiert Revéier markéiert.”

De gemellte “Waasserschued” huet sech also a Wierklechkeet als enger Kaz hiert territoriaalt Verhalen erausgestallt. Duerch d’Fiichtegkeet ass d’Sécherung erausgeflunn an d’Pompjeeën goufen alarméiert. Déi haten op der Plaz dunn net méi all ze vill ze dinn an den Asaz war kuerz drop eriwwer, ouni dat de “Schëllege” konnt gestallt ginn.

Am meeschte gelies
Bal 30km/h ze séier
Mam Vëlo geblëtzt - och dat kann deier ginn
97
Vu London op Porto
Elektresch Zigarett léisst Brand a Fliger aus
Bei US-israeelescher Attack ëmbruecht ginn
Geheimdéngscht-Chef vun der iranescher Revolutiounsgard ass dout
Policeasätz vun de leschte Stonnen
Ënnert anerem zéckt e Mann bei engem Sträit zu Ëlwen e Messer
Déifstall bei Bankomat
Bankkaart a Geld zu Gréiwemaacher geklaut - presuméierten Täter festgeholl
Weider News
Am Palais
Scho virun Ouschterméindeg huet d'groussherzoglech Koppel Péckvillercher inspizéiert
Tëscht Traditioun a Kreativitéit
De Marc Einsweiler an d'Nathalie Felten maache Péckvillercher mat perséinlecher Handschrëft
Video
Fotoen
Éischte Japan Day zu Lëtzebuerg
An der Luxexpo dréint sech dëse Weekend alles ëm Animes, Mangas, Cosplay a Co.
Video
Fotoen
0
Op Düsseldorfer "BEAUTY"-Foire
Lëtzebuergerin Henrietta Orosz feiert Victoire bei der "LASH Excellence Trophy"
Fotoen
Eng Stonn manner Schlof
An der Nuecht op e Sonndeg gouf d'Auer geréckelt
18
De Prënz François huet Gebuertsdag
Nei Biller vum Haff
De Prënz François gëtt 3 Joer al
Fotoen
8
