An der Haaptstrooss vun Herdecke ass aus engem Appartementshaus an de spéide Stonne vun e Mëttwoch den Owend een Noutruff un d’Pompjeeën erausgaangen. Gemellt gouf ee Waasserschued an enger Wunneng. Éischten Informatiounen no wier Waasser aus enger Steckdous ausgetrueden. Donieft louch de Geroch vu Feier an der Loft an d’Sécherung war erausgeflunn.
D’Pompjeeën hu sech mat engem Asazwon op d’Plaz gemaach, fir ze intervenéieren. Ma wéi sech erausgestallt huet, war keng grouss Interventioun néideg. Op der Plaz hätt sech séier erausgestallt, datt keng akut Gefor do wier, huet d’Feuerwehr Herdecke matgedeelt: “D’Ursaach vum Virfall huet sech als éischter ongewéinlech erausgestallt: Wéi et schéngt hat eng Kaz un der Steckdous hiert Revéier markéiert.”
De gemellte “Waasserschued” huet sech also a Wierklechkeet als enger Kaz hiert territoriaalt Verhalen erausgestallt. Duerch d’Fiichtegkeet ass d’Sécherung erausgeflunn an d’Pompjeeën goufen alarméiert. Déi haten op der Plaz dunn net méi all ze vill ze dinn an den Asaz war kuerz drop eriwwer, ouni dat de “Schëllege” konnt gestallt ginn.