An engem explosiven Interview huet dem Prënz Harry seng Fra vun hirer Leidenszäit bei de Royals bericht an erhieft schwéier Virwërf géint d'Kinnekshaus.

E Sonndeg den Owend gouf den Interview vun der US-Starmoderatrice Oprah Winfrey mat der Koppel ausgestraalt. Déi 39 Joer al Meghan Markle huet sech als Affer vu Rufmord bezeechent an huet Rassismus-Virwërf géint d'brittescht Kinnekshaus erhuewen. Och de Prënz Harry ass deels haart mat senger Famill an d'Geriicht gaangen an huet sech besonnesch enttäuscht gewise vu sengem Papp Prënz Charles. En hätt sech vu sengem Papp am Stach gelooss gefillt.

Déi negativ Berichterstattung vun der brittescher Press hätt d'Meghan an eng schwéier psychesch Kris gestierzt, sot d'Herzogin vu Sussex an dem 2 Stonne laangen Interview, deen um US-Sender CBS ausgestraalt gouf. "Ech wollt einfach net méi liewen. An dat war e ganz kloren, realen an beängschtegende stännege Gedanken". Ob Nofro hin huet se zouginn, dass se och u Suizid geduecht huet. Si huet sech un déi kinneklech Famill adresséiert a gesot, dass se professionell Hëllef bräicht. D'Äntwert dorop war awer, dass een dat net kéint maachen... dat wier net gutt fir d'Institutioun.

Reprochë goufen et och a Richtung Rassismus. D'kinneklech Famill hätt sech virun der Gebuert vun hirem Bouf Archie nämlech Suergen ëm d'Hautfaarf vum dësem gemaach. Si hätt wärend der Schwangerschaft musse Gespréicher féieren, wéi däischter dem Jong seng Haut wuel wäert ginn.

Am Interview hunn déi schwanger Meghan an den Harry dann och verroden, dass hiert zweet Kand e Meedche gëtt. Si hunn och zouginn, dass si sech schonn 3 Deeg virum offiziellen Hochzäitstermäin heemlech den 19. Mee 20118 d'Jo-Wuert ginn hunn.