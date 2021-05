48 Beem, 1 Bich a 47 Eechen, all iwwer 150 Joer al an a gudder Gesondheet.

Si stinn op 2 Hektar a sinn, jiddwer Bam fir sech, d’Häerz vum Rieder Bëschkierfecht an der Gemeng Betzder. Wat 2010 als Pilotprojet lancéiert ginn ass, hëlt als “Jardin de la Mémoire” un der europäescher Initiative deel. Dobäi ass dëse Kierfecht alles anescht wéi e Gaart oder e Park: de Gemengebësch soll Bësch bleiwen, komplett natierlech, e Bësch, dee lieft.

Den Interessi u Bäisetzungen hei am Bëschkierfecht ass zimmlech grouss. Ugangs konnt jidderee sech hei bäisetze loossen, och wann en net aus der Gemeng war. Dat geet haut net méi, mä Betzder huet elo eng Konventioun mat zwou Nopeschgemengen a kann de Bëschkierfecht, wann néideg, op 16 Hektar vergréisseren.

De Rieder Bëschkierfecht ass anescht, wéi déi aner hei am Land. Op Blummen oder Blummestäck soll ee verzichten, et soll Bësch puer, Natur puer bleiwen. Et soll een einfach d’Rou an dëser Forêt de la Mémoire kënne genéissen.

D’Visité guidée am Kader vum Rendez-vous aux JARDINS ass de 4. Juni um 11 Auer, a Presenz vum Revéierfierschter Tom Kinnen an dem Gäertner vun der Betzder Gemeng Edwin Pothoven.

