E Mëttwoch de Moie war de leschte City Breakfast virun der grousser Vakanz.

De Schäfferot huet annoncéiert, datt an den nächsten zwee Méint eng Rei Aktivitéite geplangt sinn. Ënnert dem Motto "Kiermes am Duerf" si wéi zejoert scho queesch duerch d'Stad gratis Spiller fir Kanner an divers Iessstänn geplangt.

PDF: De Programm vun "D'Stad lieft 2021"

Op der Kinnekswiss ginn och tëscht dem 30. Juli an dem 15. August al Manègen opgeriicht. An et gëtt och eng Zort Fouer um Glacis organiséiert, tëscht dem 21. August an dem 12. September. Mat 17 Spiller a Restauratioun mat iwwerdaachter Terrasse.

Vum 21. Juli bis den 1. August gi Kinosfilmer um Glacis gewisen. Am Covidcheck-Regime. Et si 550 Plazen virgesinn an et kann een och Autokino maachen. Duerno geet et musikalesch weider mat Concerten mat bis zu 700 Leit.

Donieft kommen 4 nei Pop-Up-Storen an der Stad derbäi. Donieft kann ee vum 10. bis 12. September gratis e Stand an der Stad opstellen.

De Schäfferot huet och Mesuren annoncéiert, fir de Livreuren d'Liewe méi einfach ze maachen. Nieft erweiderte Livreursplazen, gëtt et elo de Site livraisons.vdl.lu zur Verfügung gestallt. Hei kann een ob enger interaktiver Kaart all Livreursplazen op ee Bléck gesinn, an och, wat fir eng nach fräi sinn.

Donieft geet den 18. Juli bis den 29 August eng "d‘Pop-up lane"-Vëlospist an der Avenue Marie-Thérèse. Hei soll d'Strooss eng weider Vëlospiste kréien.

De Communiqué zu "Sports-loisirs" op der Kinnekswiss

Sports-loisirs et détente sur la « Kinnekswiss »

jusqu’au 5 septembre 2021

A partir du lundi 12 juillet et jusqu’au dimanche 5 septembre 2021, la Ville de Luxembourg propose du lundi au dimanche de 11.30 heures à 19.30 heures (sauf en cas de pluie) des activités sports-loisirs et de détente en plein air au parc municipal sur la « Kinnekswiss ».

Ces activités s’inscrivent dans la volonté de la Ville d’animer cet espace vert situé au cœur de la capitale pendant les mois d’été afin que les citoyens et visiteurs de la ville puissent en profiter pleinement. Le Service Sports a mis sur pied un programme riche et diversifié accessible à tout un chacun, conçu de manière à promouvoir le sport-loisir et à stimuler l’envie de pratiquer une activité physique au quotidien.

Des activités sportives pour tous les goûts

Le programme comprend des activités sportives à fort succès telles que le football-tennis qui associe la pratique du football à celle du tennis, le slacklining, exercice d’équilibre sur une sangle légèrement élastique, ou encore le cross boccia, version moderne du jeu de pétanque. Des sports plus traditionnels comme le football, le rugby, le badminton ou le volleyball, des sports moins connus comme le frisbee, l’indiaca, le croquet ou le hockey sur gazon, des activités « fun » comme le spikeball, le speedminton, le rope-skipping, le bassalo, le smolball, l’indiaca-tennis, le mini-golf et la course en sac, ainsi que des jeux d’adresse et de coordination comme le pogo-stick, les échasses, le big Mikado, l’échelle-golf ou encore diverses activités de cirque, complètent l’offre.

Participation gratuite sans inscription

Toutes les animations et activités sportives qui se déroulent sur la « Kinnekswiss » sont encadrées par des moniteurs sportifs et des animateurs formés.

Une inscription préalable n’est pas requise et la participation est gratuite, tout comme la mise à disposition du matériel sportif. La participation aux activités se fait cependant à ses propres risques et la responsabilité sur les enfants appartient aux parents, tuteurs ou éducateurs. D’autant plus, les usagers sont tenus à respecter les mesures et règles sanitaires en vigueur.

Un parc de trampolines dans le parc de Merl

Le parc de trampolines « Jump for fun » est de nouveau disponible dans le parc de Merl du vendredi 16 juillet au dimanche 12 septembre 2021. Les enfants et les adultes peuvent ainsi profiter gratuitement de douze trampolines et ce du lundi au dimanche entre 12.00 heures et 20.00 heures (excepté en cas de pluie).

Les projets « Kinnekswiss : sport et détente au cœur de la Ville » et « Jump for fun » résultent d’une collaboration étroite entre le Service Sports, en ce qui concerne le programme sportif et de loisir, et les Services Parcs et Hygiène qui entretiennent au quotidien les parcs de la ville et veillent à sensibiliser le public au respect de ces espaces partagés par tous.