200.000 Euro kaschten d'Restauratiounsaarbechten. Duerno gëtt d'Lokomotiv ADU 6 virun der renovéierter Lokomotiv Hal op der fréierer Schmelz ausgestallt.

D'Lokomotiv Numero 6 vun Arbed-Diddeleng gouf 1930 gebaut a war ëmmer op der Schmelz vun der Forge du Sud am Asaz.

45 Tonne schwéier an 340 Päerd hunn d'Maschinn un d'Lafe bruet. Déi lescht 30 Joer stoung si elo verloossen, dobaussen, am Fonds-de-Gras. Dës laang Zäit virun der Dir huet hir Spueren un der Lok hannerlooss.

Bis 1985 war dës Lokomotiv op der Diddelenger Schmelz am Asaz. Den Ament gehéiert si nach dem Staat. Fir de symbolesche Frang keeft d'Gemeng Diddeleng d'Maschinn zréck. Méi oder wéineger ee Joer daueren d'Restauratiounsaarbechten un der Lokomotiv, 4 bis 5 Leit sollen dru schaffen. Vun uewen no ënne gëtt d'Arbed-Lok vunenee geholl.

Eng spezialiséiert Firma aus der Belsch huet e Méindeg de Moien kuerz no 11 Auer d'Lokomotiv Numero 6 am Fonds-de-Gras mat engem schwéiere Kran op de Camion gelueden. Kuerz virun 13 Auer ass d'Maschinn no iwwer 30 Joer nees zu Diddeleng iwwer d'Stroosse gefuer.