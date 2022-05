Am neiste Guide Michelin kréie souwuel de "Ryôdô" an de "La Villa de Camille et Julien" aus der Stad eng éischte Kéier e Michelin-Stär.

D'Belsch huet da rëm dräi Restauranten, déi dräi Stäre vu Michelin kruten. De Restaurant Hof van Cleve zu Kruishoutem an de Restaurant Zilte zu Antwerpen behalen hir Stären. De "Boury" zu Roeselare ass no véier Joer vun zwee op dräi Stären un d'Spëtzt vun der Weltgastronomie geklommen.

Donieft begréisst Michelin Belgique et Luxembourg 2022 och dräi nei Zwee-Stäre-Restauranten: de Restaurant Hertog Jan zu Anvers, souwéi La Villa Lorraine zu Bréissel an de Restaurant Colette - De Vijvers zu Averbode.

Da sinn et ganzer 16 nei Restauranten aus der Belsch, déi ee Stär kréien. Zu Anvers ass et ënnert anerem d'asiatesch Kiche vum DIM Dining, de Fine Fleur an den Nebo. Och ënnert den neien Etablissementer sinn de Restaurant Rebelle, den Hert vun Turnhout an de chez Tinèlle hunn dëst Joer ee Stär kritt. Weider sinn et de chez Vintage, den In den Hert, Sense, Fleur de Lin an den Aurum by Gary Kirchens. Den ¡Toma!, deen och de grénge Stär vu Michelin krut, ass och ënnert den neie Restaurante am Guide 2022. Donieft goufen och den Arden, de Quai 4, de Ryôdô an den La Villa de Camille et Julien mat engem Michelin-Stär ausgezeechent.

Michelin Stäre-Restauranten zu Lëtzebuerg:

Verschidde Restauranten zu Lëtzebuerg dierfe sech dann och iwwer Michelin-Stäre freeën. Anerer sinn dann dëst Joer net méi ënnert de Stäre-Restauranten an och d'Bib-Gourmand-Auszeechnung krute Verschiddener ofgeholl.

Ee Stär behalen och:

"La Distillerie" vu Buerglënster,

"Léa Linster" vu Fréiseng,

"Mosconi" aus der Stad,

"Fani" vu Réiser

a "Guillou Campagne" vu Schuller.

E sougenannte "grénge Stär" kritt d'Distillerie vu Buerglënster.

E Bib Gourmand, fir e gutt Präis-Leeschtungsverhältnis ass dëst Joer fir:

"Parc Le'h" vun Diddeleng,

"Dahm" vun Ierpeldeng,

"K Restaurant" vun Huldang,

"Brasserie des Jardins", "La Cantine du Châtelet" a "Kamakura" aus der Stad,

"Bonifas" vun Nouspelt

a "Bistronome" vu Stroossen.

Net méi ënnert de Stäre-Restaurante sinn iwwerdeem 3 Restauranten aus der Stad.

De "Clairefontaine",

"La Cristallerie"

an "Les Jardins d'Anaïs".

Och d'Bib Gourmand-Auszeechnung krute verschidde Restauranten ofgeholl.

Et sinn dat:

"L'Atelier Windsor" an "La Bergamote" aus der Stad,

"Joël Schaffer" vu Mäertert

"Two 6 Two" vu Stroossen

an "L'Ecuelle" vu Wilwerdang.