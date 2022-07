De Mount Juni ass de Pride Month, bei deem sech fir d’Rechter vun der LGBTQI+ Communitéit agesat gëtt.

Dëse Weekend war dann och de Christopher Street Day, deen ënner anerem zu Köln gefeiert gouf. Eent vun deenen éischte groussen Eventer no der Pandemie.

Et geet awer och ëm wichteg Messagen. A villen amerikanesche Stied, wéi zum Beispill zu New York, sinn déi rezent Diskussioune ronderëm d’Ofdreiwung een Thema.

“Iwwernuecht hu sech etabléiert Rechter geännert. Wat kënnt als nächst? Ginn da gläichgeschlechtlech Hochzäiten als nächst verbueden? Sinn Transrechter als nächst drun? Ech sinn Trans. Muss ech fäerten, dass ech iergendwann net méi an dësem Land existéieren dierf? Muss ech mech nees verstoppen?”

Nach haut ginn et Länner, an deenen Homosexualitéit ënner Strof steet oder Transmënsche keng Rechter hunn. An der Tierkei ass d’Pride Parade dëst Joer verbuede ginn, offiziell aus Sécherheetsgrënn. Déi Leit, déi sech awer demonstréiert hunn, si verfollegt ginn. 200 Leit goufe festgeholl. An zu Oslo ass et en Dag virun der Pride Parade zu engem Amoklaf komm, bei deem homosexuell Leit am Viséier waren.

Bei de Pride Parade geet et och ëmmer ëm ee Message vu Léift a géint den Haass, deen et ëmmer nach gëtt. Ob vun individueller Säit oder offizieller. Der OECD no wär d’Unzuel u Leit, déi sech als Deel vun der LGBTQI+ Communautéit identifizéieren déi lescht Jore gewuess.

Zu Lëtzebuerg steet d'Pride Week nach un:

E Freideg ass et lassgaange mat Eventer ronderëm d'Lëtzebuerger Prideweek an et geet bis virun de Weekend. Do gëtt et dann och e grousse Festival zu Esch. All d'Infoen zu den eenzelen Eventer fannt dir op luxembourgpride.lu