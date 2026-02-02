RTL TodayRTL Today
Patrick Greis
Update: 02.02.2026 13:19
© Patrick Greis

De fréieren Aarbechtsminister an EU-Kommissär Nicolas Schmit wollt Acteur ginn

Am ‘Café des artistes’ huet de Pensionnaire dem Dan Spogen, Raoul Roos a Mike Fandel verzielt, wéi hien d’Ursula von der Leyen als Präsident vun der europäescher Kommissioun ofléise wollt. De Politiker verréit, dass hien d’Riede fir d’Staatsministeren Thorn a Werner geschriwwen huet a wéi hien zesumme mam fréieren Ausseminister Poos d’Wallisse geklaut krut. Et geet ëm bulgaresche Wäin, deen hie geschenkt krut, a mir gi gewuer, wéi e seng spéider Fra op der Collectrice du Sud kennegeléiert huet.

Piano: Marc Schmidt

