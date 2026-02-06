RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Grouss Ëmfro am Kader vum RTL Readers' ChoiceWou kritt een zu Lëtzebuerg déi bescht Fueskichelcher?

David Winter
Egal ob Sushi, Burger oder Pasta. Jiddereen huet seng eege Meenung, wann et drëms geet, wou ee sech am beschten zu Lëtzebuerg kulinaresch verwinne léisst.
Update: 06.02.2026 16:59
© RTL

Op Liichtmëssdag, also den 2. Februar, huet zu Lëtzebuerg dëst Joer d’Fueszäit ugefaangen. Dat heescht fir d’Fans vun dëser Zäit virun allem sech verkleeden, op Fester goen a feieren. Kulinaresch gesi kënne sech awer och Leit freeën, déi net onbedéngt a Feierlaun sinn, dofir awer gären emol eppes Séisses iessen.

D’Fueskichelcher, oder Verwurrelter, gehéieren zënter laangem zu enger fester Traditioun am Grand-Duché. Texter aus dem fréien 20. Joerhonnert beleeën, dass dës séiss a beléifte Bak-Traditioun wäit iwwer 100 Joer al ass a bis haut bei de meeschte Leit immens beléift ass.

Et war also just eng Fro vun der Zäit, wéini de Fueskichelchen et och eng Kéier bei eis an der Readers’ Choice packt.

Loosst eis onbedéngt Är Meenung wëssen a katapultéiert Är Favoritte-Plaz un d’Spëtzt vun eiser aktueller “Fueskichelchen-Editioun” vum RTL-Readers’ Choice!

Maacht elo bei eiser Ëmfro mat, all Stëmm zielt!

Verrot eis, wou Dir am léifsten är Fueskichelcher auswäerts iesse gitt! Maacht drënner bei eisem Vott mat, Är Meenung ass nees onbedéngt gefrot! De Gewënner gëtt natierlech, wie vun eise Lieserinnen an Nolauschterer, also vun Iech, am meeschte Stëmme kritt an dierf sech dann och iwwert d’RTL-Readers’ Choice-Auszeechnung fir déi bescht Fueskichelcher zu Lëtzebuerg freeën.

All d’Plazen, déi sech an den Top 10 kënne placéieren, kréien en Autocollant, mat deem ee weise kann, dass een zu de beschten 10 zu Lëtzebuerg gehéiert.

Am meeschte gelies
Patiente reagéieren op Affär Wilmes
"Ech hunn him blann vertraut"
Audio
Ronn eng Hallef Millioun Schued
Dreckswon ouni Chauffer rennt an en Haus am Saarland
Jobdag
Ëmmer méi héich qualifizéiert Leit op Aarbechtssich
Video
Fotoen
Integratioun vu 7 transversale Sujeten
D'Grondschoulen zu Lëtzebuerg kréien een neie Léierplang, dat scho vun der nächster Rentrée un
0
Keen eenheetleche Curriculum
Wat léiere Schüler wierklech iwwer LGBTIQ+ an de Schoulen?
Video
Fotoen
Weider News
Dat deierst Gewierz vun der Welt
Op de Punkt gewierzt: Safran - dräi Fiedem mat vill Goût
Audio
Kardamom
E Goût, deen hänke bleift
Op de Punkt gewierzt: Kardamom - kleng Kapsel, groussen Aroma
Audio
Muskotnoss
E klengt Gewierz mat grousser Geschicht
Op de Punkt gewierzt - Muskotnoss
Audio
Hei waren nach 100 Gramm Schockela dran
Verstoppte Präiserhéijung
Milka Alpenmilch ass d'"Mogelpackung des Jahres 2025"
8
E bësse méi Schäerft am Alldag?
Op de Punkt gewierzt: Peffer - dat schwaarzt Gold
Audio
Wäissen, Rosé oder Rouden
Wéi zerwéiert ee Wäin richteg? Kal, waarm, dekantéiert oder karafféiert?
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.