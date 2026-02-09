RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Epstein-AffärNorwegesch Diplomatin Mona Juul huet demissionéiert

Pierre Jans
Den norwegeschen Ausseministère huet eng Enquête géint d'Ambassadrice a Jordanien an Irak ageleet.
Update: 09.02.2026 06:33
© MADS CLAUS RASMUSSEN/Ritzau Scanpix via AFP

Den Epstein-Skandal zitt weider Kreesser. Eng renomméiert norwegesch Diplomatin huet demissionéiert. Et handelt sech ëm d’Mona Juul, déi zesumme mat hirem Mann Terje Röd-Larsen eng wichteg Roll bei den zéien Negociatiounen tëscht Israel an der Palästinensescher Befreiungsorganisatioun uganks den 90er Joren gespillt hat. Doropshi koum et zum Friddensaccord vun Oslo.

Den norwegeschen Ausseministère huet eng Enquête géint d’Ambassadrice a Jordanien an Irak ageleet. Et soll gekläert ginn, wéi enk d’Relatioun tëscht der Mona Juul an dem verstuerwene Sexualverbriecher Jeffrey Epstein waren.

Fréier Subsiden un den International Peace Institute zu New York, wou den Röd-Larsen Chef war, sollen iwwerpréift ginn. Norwegesch Medie mellen, dass béid Kanner vun der Diplomate-Koppel am Epstein sengem Testament stinn an zwar mat am Ganzen 10 Milliounen Dollar. De Röd-Larsen huet sech fir seng Verbindung zum Epstein schonn e puer mol entschëllegt.

E Sonndeg war de Cabinetschef vum brittesche Premier Starmer, de Morgan McSweeney zeréckgetrueden. Hie wär un der Nominatioun vum fréiere Minister Peter Mandelson als Ambassadeur zu Washington bedeelegt gewiescht. Deemools 2024 war scho gewosst, dass de Peter Mandelson Kontakt mam Sexualverbiecher Epstein hat. De Premier Starmer fillt sech vum Mandelson beduckst. Keen hätt gewosst, wéi enk déi Relatioun gewiescht wär.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller
Schwéier Chute vum Lindsey Vonn, lénkt Bee gebrach
Video
15
Sonndesinterview mat der Maisy Ginter-Bonichaux
Nach fit mat bal 102 Joer? "Et muss een de Wëllen hunn, wann et och schwéier ass"
Video
Fotoen
11
An Éisträich
Lëtzebuerger Schifuerer vu Pist gedrängt ginn a mat Bus kollidéiert
Batter Ironie zu Crans-Montana
Gedenkplaz fir Affer vu Brandkatastroph fänkt Feier
1
Um Sonndeg
Ëmleedung vu Luxair-Flich wéinst Niwwel um Findel
Weider News
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
D'liberaldemokratesch Partei wënnt d'Parlamentswalen a Japan kloer
LIVE
Thailand
De Premier Anutin Charnavirakul mat Walvictoire um Sonndeg
Japan
Kloer Wahlvictoire fir d'Premierministesch Takaichi bei de Parlamentswalen
Policeasaz mat Schosswaff zu Tréier
34 Joer ale Mann, dee mat Messer duerch d'Foussgängerzon gelaf ass, weider am Spidol
Presidentiellen
De Sozialist Seguro gewënnt kloer am 2. Tour a Portugal
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
D'liberaldemokratesch Partei wënnt d'Parlamentswalen a Japan kloer
LIVE
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.