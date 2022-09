Wéi den Haff en Donneschdeg am Nomëtteg matgedeelt huet, ginn et ganz erfreelech Nouvellen.

Den Ierfgroussherzog Guillaume a seng Fra Stéphanie deele mat, dass de Prënz Charles e klenge Bridderchen oder eng Schwësterche kritt. D'Gebuert ass fir den Abrëll d'nächst Joer geplangt.

👶 Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse ont l’immense joie d’annoncer que le Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière attendent Leur deuxième enfant.



La naissance est prévue pour le mois d’avril.



Op Kleeserchersdag virun 3 Joer koum d'Nouvelle, op déi Lëtzebuerg do scho laang gewaart hat: den Ierfgroussherzog Guillaume a seng Fra hunn annoncéiert, dass si hiert éischt Kand erwaarden. Den 10. Mee 2020 ass de Prënz Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume, den Trounfollger nom Ierfgroussherzog Guillaume, an der Stater Maternité Grande-Duchesse Charlotte op d'Welt komm.

Fir d'groussherzoglech Koppel ass dëst mëttlerweil dat 6. Enkelkand. De Prënz Louis huet mat senger Ex-Fra, dem Tessy Antony, zwee Kanner, de Prënz Noah an de Prënz Gabriel. Och de Prënz Felix an d'Prinzessin Claire sinn Eltere vun 2 Kanner: der Prinzessin Amalia an dem Prënz Liam.