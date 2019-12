Laang huet Lëtzebuerg drop gewaart, op Kleeserchersdag dann endlech d'Nouvelle, dass de Prënz Guillaume a seng Fra Stéphanie e Kand erwaarden.

Am Oktober 2012 huet sech déi ierfgroussherzoglech Koppel d'Jo-Wuert ginn. Natierlech koum dunn och d'Fro vum Nowuess op. Am Ufank hat et geheescht d'Ierfgroussherzogin misst sech an hirer neier Roll fir d'éischt emol erëmfannen. Lo no 7 Joer ass et endlech souwäit an den Dag vun der offizieller Annonce kéint net méi perfekt sinn - op Kleeserchersdag.

PDF: Offiziellt Schreiwes vum groussherzogleche Palais

De Premier Xavier Bettel annoncéiert Nowuess um Haff Déi iergroussherzoglech Koppel erwaart e Kand. D'Gebuert ass fir Mee geplangt.

Am Summer 2018 ware si op London geplënnert an et war eng gutt Zäit méi roueg ginn ëm déi ierfgroussherzoglech Koppel. Hir Etüden hu si an déi brittesch Haaptstad gezunn an ëffentlech Optrëtter am Numm vum Grand-Duché si seele ginn.

De Prënz Guillaume bereet sech op seng spéider Roll vir "Lifelong learning", dat gëllt och fir den zukünftege Groussherzog vu Lëtzebuerg.

D'Weiderbildung am Royal College of Defence Studies sollen den Ierfgroussherzog besser op seng zukünfteg Aufgaben als Grand-Duc preparéieren. Och d'Ierfgroussherzogin huet decidéiert, fir am weltwäit unerkannte Sotheby's Institute Konschtgeschicht ze studéieren. Fir d'Éierepresidentin vun "De Mains de Maîtres" eng perfekt Geleeënheet hir Leidenschaft fir d'Konscht ze verdéiwen.

Ma elo dierften hir Etüden an den Hannergrond geroden, schliisslech waart eng ganz nei Aufgab ob si, déi als zukünfteg Elteren.

D'Redaktioun gratuléiert der ierfgroussherzoglecher Koppel ganz häerzlech a wënscht wonnerschéi Feierdeeg.