Laang huet een op d'Annoncement gewaart, dass d'ierfgroussherzoglech Koppel géing e Kand erwaarden. Am Dezember zejoert war et souwäit, lo ass d'Kand do.

Den neien Trounfollger ass den 10. Mee um 5.13 Auer an der Stater Maternité Grande-Duchesse Charlotte op d'Welt komm. D'Kand steet op zweeter Plaz an der Trounfolleg, hannert dem Ierfgroussherzog Guillaume.

Dee klenge Prënz kritt den Numm Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume an huet e Gewiicht vun 3,190 kg an eng Gréisst vu 50 cm.

"Der Mamm an dem Puppelche geet et gutt. D’Ierfgroussherzoglech Koppel freet sech elo schonn drop, hire Landsleit d’Kand kënnen ze presentéieren.", steet am offizielle Communiqué.

Zanter dem Gesetz vun 2011 kënnt dat éischt Kand vun der Koppel op den Troun, onofhängeg ob et e Jong oder e Meedchen ass. Virdrun haten d'Frae just d'Recht op den Troun ze kommen, wa keen direkte männlechen Nokommen do war.

Zanter dem 20. Oktober 2012 sinn den Ierfgroussherzog an d'Stéphanie de Lannoy bestuet. Am September 2018 war d'Koppel op London geplënnert, wou de Prënz Guillaume um Royal College of Defence studéiert huet. n där Zäit huet d'Ierfgroussherzogin hir konschtgeschichtlech Etüden um renomméiert Sotheby's Institute verdéift.

De Prënz Guillaume bereet sech op seng spéider Roll vir "Lifelong learning", dat gëllt och fir den zukünftege Groussherzog vu Lëtzebuerg.

2019 ass d'Koppel nees op Lëtzebuerg zeréckkomm a wunnt zanterhier op Schlass Fëschbech. Kuerz drop, Ufank Dezember zejoert, ass d’Schwangerschaft vun der Prënzekoppel offiziell ginn. D’Gebuert vum nächsten Trounfollger oder der Trounfollgerin, war fir Mee geplangt.