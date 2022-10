All zwee Joer ginn déi beschte Campagnë vu Lëtzebuerg bei enger grousser Präisiwwerreechung ausgezeechent, nämlech bei de Leo Awards (fréier Media Awards).

En Donneschden den Owend war et nees souwäit : 350 Invitéen, dorënner de Minister des Classes Moyennes, den Här Lex Delles, d'Kreativer vun de Publicitéits- a Kommunikatiounsagencen, d'Annonceuren, souwéi d'Organisateure Maison Moderne, MarkCom an RTL, hate sech am Tramsschapp fir dëst grousst Event afonnt.

D'Gewënner vun de Leo Awards 2022

Nei an dëser éischter Editioun ass, dass d'Selektioun net méi no Media gemaach gouf, mä nom Typ vun der Kommunikatioun.

Deemno gouf de Concours a fënnef Kategorien agedeelt : "Image Campaign", "Brand Activation", "Non Profit Campaign", "One Shot / Top Topical" an "Event / Live Experience".

Entdeckt d'Gewënner an hir Campagnen, déi mam Gold, Sëlwer a Bronze ausgezeechent goufen.

Gewënner LEO Awards Video Gagnants LEO Awards

IMAGE CAMPAIGN

GOLD

Agence : IP Luxembourg

Campagne : Original depuis 1884

Annonceur : Optique Nothum

SILVER

Agence : Comed

Campagne : Restez vous-même

Annonceur : Elysis

BRONZE

Agence : Binsfled

Campagne : 100 ans

Annonceur : Bernard-Massard

BRAND ACTIVATION

GOLD

Agence : BetoCee

Campagne : La Tradition du Savoir-Faire

Annonceur : Le Moulin

SILVER

Agence : Binsfeld

Campagne : Enoprimes

Annonceur : Enovos

1. BRONZE

Agence : Vous

Campagne : Compagne bilan-foyer.lu

Annonceur : Foyer

2. BRONZE

Agence : Binsfeld

Campagne : Good Start

Annonceur : Bâloise

NON PROFIT CAMPAIGN

GOLD

Agence : FrameArt Media

Campagne : Alkohol um Steier kascht Mënscheliewen

Annonceur : AVR – Association des Victimes de la Route

SILVER

Agence : Stephen Korytko

Campagne : Look closer

Annonceur : Fonds National de la Recherche

BRONZE

Agence : Moskito

Campagne : Wat ass normal ?

Annonceur : Ministère de la Famille

ONE SHOT /TOP TOPICALS

GOLD

Agence : Binsfeld

Campagne : Christmas 2020

Annonceur : Enovos

SILVER

Agence : Quattro Creative

Campagne : #CestUnGrandJour – Mobilité gratuite au Luxembourg

Annonceur : Verkéiersverbond et Ministère de la Mobilité et des Travaux Publics

BRONZE

Agence : Ierace Dechmann + Partners

Campagne : Mars bleu - Campagne de dépistage du Cancer colorectal

Annonceur : Ministère de la Santé – Direction de la santé

EVENT / LIVE EXPERIENCE

GOLD

Agence : Mate s.a. Lemon Event Support / Moast Creative Studio

Event/Live experience : House of Frankenstein

Annonceur : Fonds National de la Recherche

SILVER

Agence : IP Luxembourg

Event/Live experience : Foire Virtuelle

Annonceur : Foire Agricole Ettelbruck

1. BRONZE

Agence : Accentaigu

Event/Live experience : Klima-Biergerrot

Annonceur : Ministère d'État

2. BRONZE

Agence : Shine a light

Event/Live experience : Cérémonie 75ème Anniversaire

Annonceur : Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte

Felicitatiounen un all d'Gewënner an e grousse Merci un all d'Ekippen vun RTL an IP Lëtzebuerg, eise Partner Maison Moderne a MarkCom an eise Sponsoren, déi dozou bäigedroen hunn, dass dës éischt Editioun vun de Leo Awards e Succès war.