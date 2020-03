Net nëmmen de Virus verbreet sech den Ament op der ganzer Welt. Och falsch Informatiounen, soi-disant Tipps oder esouguer Verschwörungstheorië gi vu ville Leit mat Famill a Frënn gedeelt.

Dat ouni ze iwwerpréiwen, wat dohannert stécht.

Mir mussen ophalen, Noriichten ouni Sourcen, ouni Verifikatioun an ouni wëssenschaftlecht Fundament an de sozialen Reseauen oder privaten Chatgruppen ze deelen, fuerdert d'Monica Camposeo am Kommentar.

De Commentaire vum Monica Camposeo

An do ass och schonn de nächste Kandidat. Dës Kéier heescht et, dass de Coronavirus net méi schlëmm ass wéi eng Gripp. Als Erklärung steet dobäi: 25.000 Persoune wieren un der klassescher Gripp gestuerwen. De Sars-CoV-2 wier also guer net esou schlëmm, déi aktuell Mesuren deemno onnéideg, dat liest een aus dësem Message eraus.

Dat éischt, wat awer opfale sollt: Sinn déi 25.000 Doudeger an Däitschland gezielt ginn? Op der ganzer Welt? Oder zu Timbuktu? Dat steet do net.

Da stellen ech mer och nach d‘ Fro: Wien huet dëse Message, deen ech als Screenshot geschéckt krut, geschriwwen? Och dat weess een net. Ma dat wosst mat grousser Warscheinlechkeet och net déi Persoun, déi mir et weidergeschéckt huet. An och net déi virdrun, an déi nach virdrunner och net. An awer verbreet sech dëse Message wéi e Laffeier. Mee wisou? Wisou deele mir mat eise Kontakter oder mat eise virtuelle Frënn Informatiounen, wou mer mol net wëssen, vu wou se kommen?

Wéi sou dacks, läschen ech dëse Message einfach. Mee wat huet et da mat der Behaaptung op sech? Eng kleng Recherche ergëtt: Déi genannten Zuel ass vum Robert-Koch-Institut geschat a bezitt sech op d' Grippewell am Joer 2017/2018.

Hei gëtt also eng Zuel, déi sech iwwer Méint erstreckt huet, mat der Zuel vun de Corona-Doudege verglach, déi eréischt am Ufank ass. Renomméiert Virologen, wéi zum Beispill den Dr. Christian Drosten vun der Berliner Charité, soen nämlech, dass mir eréischt an der Ugangs-Phas vun der Pandemie stinn. Et ass däitlech: Dëse Verglach hippt.

An dësem Fall war d'Zuel also net falsch, ma de Verglach war awer komplett aus dem Kontext gerappt. An esou e Message ze diffuséieren, verbreet bei de Leit nëmmen Onversteesdemech fir déi aktuell Situatioun, fir d'Mesuren déi eis Fräiheeten däitlech limitéieren.

Verstitt mech elo net falsch: D'Mesuren ze hannerfroen, kritesch ze iwwerleeën, ob aner Strategien denkbar wieren an op aner Länner ze kucken, steet natierlech jidderengem fräi. Mee da soll een och d'Informatiounen, déi mir all Dag vun eisem Ëmfeld geschéckt kréien oder an de soziale Reseauen liesen, hannerfroen a kritesch beliichten, ier een esou eppes weiderschéckt!

Dat nämmlecht gëllt fir déi ganz Theorië vun enger biologescher Waff, déi express vum Mënsch verbreet gi wier. Elo kann een soen, dass de Virus wéi et schéngt net ausgesi géing, wéi wann en aus dem Labo kéim, an ech beruffen mech alt nees op Virologen, déi de Virus studéiert hunn.

Ma wien dat net iwwerzeegt, wëll ech dann emol froen: Wat bréngt et eis an dësem konkreten Moment, esou Verschwörungstheorien, déi de Leit nëmmen Angscht maachen, an d'Welt ze setzen, ouni Indicen oder vertraulech Quellen?

Reng theoretesch ass alles méiglech, de Coronavirus kéint och vun Ausserierdesche kommen. Mee ass et net fir d'Gesondheet vun eis all vill méi sënnvoll, eis op d'Léisung vum Problem ze konzentréieren, amplaz op d'Angscht ze zielen?

Bréngt et eis net éischter weider, an d'Zukunft ze kucken wéi an d'Vergaangenheet? A mir droen all en Deel vun der Responsabilitéit, all Kéier wa mir eis decidéieren, eng falsch oder hallef wouer Informatioun ouni Kontext mat eisem Ëmfeld ze deelen.