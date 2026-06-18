RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Automag - Ass den Hype berechtegt?BMW iX3

Paul Origer
Nach éier déi éischt op de Stroossen ënnerwee waren, gouf et scho Luef vun alle Säiten. Ob dee berechtegt ass, huet de Paul Origer erausfonnt.
Update: 18.06.2026 13:40

Automag: BMW iX3 (18.6.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

“Neue Klasse” – bei BMW stoung dee Begrëff schonn emol an de 60er a 70er Joren fir en neie Schratt a punkto Design an Technik. A genee elo ass esou een Ëmbroch nees am Umarsch. De fonkelneien iX3 markéiert net nëmmen eng komplett nei Designsprooch, mee och en neit Kapitel an der Elektromobilitéit. De Paul Origer hat d'Geleeënheet, den iX3 am Alldag ze testen.

Um Festival 2026 duerft den neien iX3 seng Première feieren an zënterhier reent et nëmmen esou vu gudde Kriticken an der Press an ënnerschriwwene Bestellunge bei de Concessionnairen. Also loung d'Lat schonn héich!

Den Design
Design ass ëmmer eng Saach vum Goût, mee den iX3 ass erfrëschend anescht. Déi fir BMW typesch Duebel-Nier ass net méi esou bombastesch a verschmëlzt, e bësse wéi deemools, zesumme mat den ugedeiten duebele Luuchte zu enger breeder Kalander. An och soss bleift d'Linn sober, eckeg a suggeréiert ee robusten Auto, hannen dominéiert wéi schonn üblech dat breet Luuchteband.

© Paul Origer

Den Interieur
Do ass awer nach eppes am Wee: déi versenkbar Diergrëffer; meeschtens prett an ausgefuer, mee da muss ee Gedold hunn an déi ganz Hand benotzen, soss rappt een ëmsoss. Duerno kënnt ganz kloer mäin Highlight: e lëftegen a sobere Banneraum mat nidderegem Tableau an am Zentrum ee moderat grousse Schierm. Fonkelnei a richteg gutt ass de Panorama-Display ënnert der viischter Scheif.

© Paul Origer

Wichteg Informatioune gi gestache schaarf an awer diskret am Bléckfeld ugewisen. Alldeeglech Commande sinn direkt ze fannen an, Halleluja, hunn esouguer nach ee Knäppche verdéngt! De Luefgesang hält och bei den exzellente Sëtzer an der generéiser Plaz am iX3 net op.

© Paul Origer

Den Undriff
Déi nächst Revolutioun. Eisen iX3 50 koum mat 469 Päerd, 645 Nm a maximal 805 km Autonomie. Domat net genuch. Bis zu 400 kW sollen um Gläichstroum kënne geluede ginn, also perfekt fir Laangstrecken. Reell waren tëscht 500 a 600 km parat an dee ganz raisonnabele Verbrauch huet duerchaus och méi Kilometer méiglech gemaach. Beim Schnelllueden huet den iX3 säi Versprieche gehalen: bei 15 % Batterie kuerz nom Astëpselen gouf direkt de Maximum vun der Borne erreecht, an deem heite Fall 300 kW. A 4 Minutte waren esou nees 100 km dran.

© Paul Origer

Op der Strooss
An zwar direkt op d'Autobunn, well dat ass dem iX3 säin Domaine. Nieft den ultra-nidderege Fuergeräischer dominéiert eng ganz nei Ära vum autonome Fueren. De Bléck op d'Strooss an an d'Spigele geet duer, d'Hänn dierfe relax am Schouss bleiwen, well den Autobunnsassistent mécht alles selwer: Vitessen anhalen, iwwerhuelen, nees eriwwerzéien. An dat bommesécher! Okay, en zitt vläicht nach e bëssen ze zackeg eriwwer a verpasst och emol deen een oder anere Chantier, mee wat fir ee Sprong!

© Paul Origer

D'Freed um Selwer Fueren bleift awer och erhalen. Och 2,4 Tonnen si fir 469 PS an dem iX3 säi Fuerwierk e Klacks. Handlech a knackeg an de Kéieren, vill Réckmeldung an der Steierung, straff mee net onconfortabel, bis op vläicht de Gabarit op X5-Niveau gëtt et nees näischt ze meckeren.

© Paul Origer

Am Resumé
Den Hype ass berechtegt, den iX3 ass gelongen. An esouguer d'Präisser si moderat: ronn 67.600 Euro fir d'Basis sinn nach ëmmer vill Suen, allerdéngs kritt een dofir och wierklech vill Auto. Méi kleng Versioune wäerten awer och nach nokommen.

© Paul Origer

Am meeschte gelies
1. Akt vun Nationalfeierdag
Militärparad an der Garnisounsstad Dikrech
Video
Fotoen
2
MeteoLux warnt virun héijen Temperaturen
Alerte jaune um Donneschdeg an orange um Freideg
Enn vum Iran-Krich
USA an Iran hunn e Kader-Ofkommes ënnerschriwwen
Video
Audio
Vott an der Chamber
Lëtzebuerg kritt eng weider ëffentlech Europaschoul
Am Laf vum Mëttwoch
3 Accidenter, 3 Bränn an zwee falsch Alarmen
Weider News
800 PS am Kombi
Bovensiepen presentéiert hiren neien "05 GT"
Fotoen
Automag - Nei um Marché
Alpine A390
Audio
Fotoen
Automag - Zwee op ee Coup
MG 4 EV Urban an MG S9 PHEV
Fotoen
Automag - Éischt Testkilometer
Kia EV2
Audio
Fotoen
Automag - Liichte Facelift ma vill nei Technik
BYD Atto 3 Evo
Fotoen
Automag - Elo och an Europa méiglech
Tesla "Full Self-Driving" - De Rich Simon huet den exklusiven Test zu Amsterdam gemaach
Video
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.