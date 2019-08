Zanter Ufangs der Woch gëtt d’N5 zu Dippech nei gemaach. D'Gemeng Dippech gëtt an deem Kontext vun der Biergerinitiativ kritiséiert.

Déi behaapt zum Beispill, datt d’Bierger net mat Zäite Bescheed gesot kruten, datt d‘Strooss opgerappt géif ginn. D’Bierger hätte sech net adequat op d‘Situatioun virbereede kënnen, dat ass eng Kritik vu villen.

AUDIO: Chantier zu Dippech/Reportage Caroline Hermes

D'Biergerinitiativ schwätzt vun enger "onprofessioneller Informatiounspolitik" vum Dippecher Schäfferot. Zwar géif d'N5 erneiert ginn, aner noutwenneg Mesuren ewéi nei Trottoire fir méi Foussgängersécherheet wieren awer net envisagéiert, esou ee weidere Reproche an och gläichzäiteg d'Fro, firwat dat net scho mam Frëschmaache vun der Strooss geschitt. D'Trottoire wieren nämlech a Richtung Rondpoint Dippech ze schmuel, fir datt d'Leit kënne sécher driwwer goen, esou de Sven Schaul, President vun der Biergerinitiativ. "Wann ee gesäit, dass d'Strooss elo op 1,8 Kilometer frësch gemaach gëtt, awer nëmmen dovu profitéiert gëtt, fir de Goudron frësch ze maachen, et ginn awer keng Trottoire frësch gemaach. Verschidden Trottoiren, déi schonn iwwert 40 Joer um Bockel hunn. Verschidde Plazen, do kommen emol keng Rollstill oder Poussettë laanscht. An dann hutt der aner Plazen, wou Foussgänger-Iwwergäng sinn, déi net securiséiert sinn, déi elo genau nees elo erëm esou ugestrach ginn, ewéi se virdru waren. Do hätt ee kéinten aner Moyene maachen, fir d'Sécherheet vun eise Matbierger ze garantéieren.", betount de Sven Schaul.

Dëse Reproche léisst d'Buergermeeschtesch vun Dippech, d'Manon Bei-Roller net esou op sech setzen. De Schäfferot hätt sech wuel scho Gedanken driwwer gemaach, ee konkreten Datum konnt d'Manon Bei-Roller awer nach net nennen. Fir d'alleréischt misst de Belag vun der Strooss virun der Rentrée fäerdeg gemaach ginn. D'Buergermeeschtesch ass och der Meenung, dass d'Bierger mat Zäiten iwwert d'Aarbechten informéiert goufen.

"Also ech sinn Enn Juli an de Congé gaangen an do ass schonn alles virprogramméiert ginn. Do ass den éischte Preavis erauskomm un d'Leit, dass d'N5 géif frësch gemaach ginn. Dofir géif ech elo net mengen, dass dat ze spéit erausgaangen ass. Wéi gesot, mir maachen eis midd, déi Flyeren erauszeginn; et ass och net all Mënsch, deen dat anstänneg liest.", kritiséiert d'Buergermeeschtesch.

De Max Hahn, Schäffe vun Dippech, huet och nach eemol ënnerstrach, dass dës Aarbechten elo hu misse gemaach ginn. Wieren d'Aarbechten nämlech net gemaach ginn an déi Rëss, déi an der Strooss waren, wieren an déi zweet Couche iwwergaangen, dann hätt de Chantier vill méi laang ewéi eng Woch gedauert. D'N5 ass bis e Samschdeg den Owend 18 Auer gespaart.