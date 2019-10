Fir d'Leit opmierksam ze maachen, huet den Transportministère mat der Sécurité Routière a mat der Police nees d'Campagne „Gitt Sichtbar“ lancéiert.

Mat där Campagne wëll een d'Leit encouragéieren, dach w.e.g. dofir ze suergen, an der Wanterzäit besser opzefalen, wann een dobaussen ënnerwee ass. Sief et duerch méi hellt Gezei, oder besser nach, duerch Accessoiren, déi reflektéieren.

Och d'Automobiliste sinn duerch dës Campagne viséiert. Si sollen elo nach méi virsiichteg fueren, méi genee oppassen op eventuell Foussgänger, déi net gutt ze gesi sinn, an deementspriechend och hir Vitess upassen.

Et ass méi fréi däischter an der Wanterzäit, dobäi kommen den Niwwel an de Reen. Dëst mécht de Risk an en Accident verwéckelt ze ginn, vill méi grouss.

Dofir eben dësen Opruff vum Transportministère, der Sécurité Routière an der Police: "Gitt siichtbar / Sidd opmierksam".

Recommandatiounen

Foussgänger sollen hellt Gezei undoen oder ebe Géigestänn, déi reflektéieren. Och Rucksäck, Poschen oder Prabbelien solle mat sou Reflekteren equipéiert sinn. Wann een op Landstroossen ënnerwee ass, soll een op där Säit trëppelen, wou ee géint den Trafic geet an et muss een obligatoresch e Sécherheetsgilet mat Reflekteren unhunn. Wann ee mam Hond ënnerwee ass, soll deen en Halsband/Collier unhunn, dee reflektéiert.

Sportler sollen och reflektéierend Kleedung unhunn.

Wann ee mam Vëlo oder enger Trottinette ënnerwee ass, muss een d'Geliits unhunn, et musse Reflekteren um Gefier sinn an et soll een en Helm a reflektéierend Gezei unhunn.

Automobiliste sinn opgeruff, d'Luuchten vum Auto unzemaachen, wann d'Konditiounen et verlaangen. Mat Zäiten uweisen, wann een d'Bunn wëll wiesselen. D'Vitess soll ugepasst ginn an d'Fënstere sollen onbedéngt propper sinn. Automobiliste sollen och méi virausschauend fueren an op eventuell Feeler vun zum Beispill Foussgänger gefaasst sinn.

PDF: De Flyer vun der Campagne "Gitt Siichtbar"

Schreiwes vun der Regierung

Relance de la campagne «Réfléchissez» «Gitt siichtbar» / «Sidd opmierksam» «Regardez» (28.10.2019)

En ce début d'automne, le ministère de la Mobilité et des Travaux publics, la Sécurité routière ASBL et la Police Lëtzebuerg relancent leur action de sensibilisation commune «Réfléchissez - Gitt siichtbar».

Cette campagne poursuit un double objectif de prévention routière, à savoir:

• Encourager les usagers de la route vulnérables à se rendre visibles, notamment par le port de vêtements clairs et mieux encore par l'utilisation d'accessoires réfléchissants;

• Lancer un appel aux conducteurs à redoubler d'attention et à adapter leur vitesse en présence d'usagers vulnérables.

En raison des conditions de visibilité peu favorables: crépuscule, obscurité, mais aussi brouillard ou pluie, le risque pour les usagers vulnérables d'être impliqués dans un accident de la circulation augmente considérablement.

L'appel est donc: «Réfléchissez» et «Regardez», rendez-vous visibles grâce à des vêtements adaptés et des accessoires réfléchissants.

Les solutions sont nombreuses:

Piéton

• Porte des vêtements clairs ou munis d'éléments réfléchissants intégrés pour être visible à 360°.

• Utilise des objets lumineux ou rétro-réfléchissants sur tes accessoires, porte-documents, sacs et parapluie.

• Marche face à la circulation sur les routes de campagne et porte le gilet de sécurité obligatoire.

• Tiens compte de la vitesse et de la distance des véhicules qui approchent! Assure-toi d'être vu.

• Mets un collier réfléchissant à ton chien.

Sportif

• Munis-toi de brassards réfléchissants et porte des vêtements avec un élément réfléchissant intégré.

• Porte un gilet de sécurité qui est obligatoire si tu empruntes la chaussée hors agglomération.

En vélo et trottinette

• Allume les lumières.

• Contrôle l'état de tes freins et pose des réflecteurs sur ton vélo ou ta trottinette.

• Porte un casque et des vêtements adaptés avec du matériel réfléchissant intégré.

En voiture

• Allume les feux, lorsque les conditions l'exigent.

• Signale en temps utile tes manœuvres.

• Adapte ta vitesse. Assure-toi que les vitres de ton véhicule soient propres!

• Prends en compte les erreurs potentielles des piétons dans la circulation.

La campagne débute ce lundi 28 octobre 2019.

Elle sera diffusée dans la presse, par des spots radio, dans les réseaux sociaux, sur les grands panneaux routiers, sur les bus du réseau RGTR, dans les trams, sur des panneaux digitaux urbains, par des affichettes ainsi que par un dépliant distribué ensemble avec des bracelets réfléchissants lors de différentes actions street marketing.