D'Hausse kënnt tëscht Februar an Abrëll 2020. De genaue Präis gëtt eréischt no der Evaluatioun vun den éischte Méint fixéiert.

Dës Hausse vun den Accisen hunn d'Ministere Gramegna, Kersch an Turmes um Méindeg de Moien zesummen an offiziell annoncéiert.

E Samschdeg war de Finanzminister Pierre Gramegna jo eisen Invité an der Emissioun Background am Gespréich.

Do hat hie jo annoncéiert, datt d'Präis-Augmentatioun vum Sprit bei d'C02-Steier dobäi kënnt, déi jo vun 2021 u spillt a wäert e Plus vu 5 Cent op Sprit, Gas a Brennes ausmaachen. 20 Euro pro Tonn si geplangt. Déi zwee Joer dono 5 Euro méi. Duerch dës nei Steier solle bis zu 150 Milliounen u Recetten an d'Staatskeesen erakommen.

D'Erhéijung wäert deemno och eréischt tëscht Februar an Abrëll a Kraaft trieden.

Hannergrond vun dëse Mesuren ass jo de Fait, dass zu Lëtzebuerg vill méi getankt gëtt, wéi vun de Residente gebraucht, an doduerch d'Bilanz vum Grand-Duché a Punkto CO2-Emissioun immens negativ ass. Den Tanktourismus hätt esou negativ Auswierkungen, dass et aktuell esou ausgesäit, wéi wa Lëtzebuerg seng Ziler op europäeschem Niveau fir 2020 net kéint anhalen, esou den Energieminister Claude Turmes. Dofir also elo dës zweet Hausse.

Fir Privatleit bleift de Sprit och no der Hausse nach ëmmer e gutt Stéck méi gënschteg wéi am noen Ausland, präziséiert de Pierre Gramegna. Zil vun der Hausse wier et wierklech, fir den Diesel professionell ze héijen. Dee mécht ëmmerhin ronn 3/4 vun de Venten aus.

Kee Mënsch wéisst wéi den Effekt op d‘Ventë wäert sinn. Dofir géif een etappeweis virgoen, esou de Finanzminister. Dat als Erklärung firwat een „nëmmen“ 3-5 Cents eropgeet.

Eng Adaptatioun vun der Kilometerpauschal an dem Kilometergeld, wéi am Koalitiounsaccord annoncéiert, ass iwwerdeems vum Dësch. Och net nodeems den ëffentlechen Transport am Mäerz gratis gëtt.

© Luc Rollmann/RTL © Luc Rollmann/RTL

Den Dan Kersch huet iwwerdeems betount, dass d‘Regierung an der Klimafro op enger Linn ass a sech net wéi deels an der Press ugedeit, auserneebrénge gelooss huet.

An Däitschland huet ee sech elo op méi en héijen CO2-Präis gëeenegt. De Bund an d'Länder hu 25 Euro vun 2021 un festgehalen. Ugangs waren 10 Euro geplangt, wat awer als ze niddreg kritiséiert gi war.

Bis 2025 soll et dann an Däitschland an Etappe bis op 55 Euro eropgoen.

Schreiwes vun der Regierung

Cadre réglementaire: Objectifs en matière de réduction de CO2 et d'efficience énergétique



En application de l'accord de Paris sur le changement climatique et la législation-cadre détaillée de l'UE, les émissions de carbone sont comptabilisées dans le pays de vente du carburant. Ainsi, le Grand-Duché du Luxembourg atteindra ses objectifs en matière de climat et d'énergie uniquement par des mesures ciblées dans le domaine de la vente des carburants routiers, et plus particulièrement les exportations de carburant par camions en transit.

Les prix du diesel et de l'essence au Luxembourg se situant bien en dessous de ceux des pays limitrophes, il est donc essentiel de diminuer progressivement les écarts de prix avec les pays voisins, afin de réduire les exportations de carburant.

Evolution actuelle des ventes de carburants routiers: Vers une stagnation

L'évolution actuelle des ventes des carburants met toujours en danger l'atteinte des objectifs du Luxembourg en matière de réduction de CO2 et d'efficacité énergétique à l'horizon 2020. Certes, la hausse des accises opérée au 1er mai 2019 a permis d'arrêter la tendance à la hausse très prononcée, observée depuis 2017. En effet, sur les 7 derniers mois (mai à novembre), les ventes ont légèrement reculé par rapport à la même période de 2018 (-1,1% au total ; +5,3% pour l'essence, -2,5% pour le diesel).

Toutefois cette adaptation n'a jusqu'à présent pas provoqué de baisse en termes absolus du niveau des ventes. Au regard des ventes élevées au cours des quatre premiers mois de l'année (+11,3% par rapport aux 4 premiers mois de 2018), il est quasi certain que les ventes de l'année 2019 se situeront au niveau le plus élevé depuis 2012.

Une hausse des accises annoncée pour début 2020

Un comité interministériel (Finances, Environnement, Énergie, Économie) suit et analyse l'évolution des ventes de carburant et l'impact des mesures prises par le gouvernement. En vue de la réalisation des objectifs climatiques, le comité définit des mesures visant à réduire continuellement l'incidence des ventes de carburant sur le bilan CO2 du Luxembourg, conformément à l'accord de coalition, et propose régulièrement des mesures d'adaptation au gouvernement.

Face à l'évolution actuelle de la vente de carburants routiers, le comité a décidé que le gouvernement procède à une hausse des accises sur le carburant routier, qui devrait être comprise entre 1 et 3 centimes pour l'essence, et entre 3 et 5 centimes pour le diesel. L'entrée en vigueur de cette hausse interviendra entre février et avril 2020.

Les rentrées budgétaires de cette hausse des accises seront affectées à des mesures de soutien de la transition énergétique et des mesures favorisant l'équité sociale.

Au moment, où en 2020, le transport public deviendra gratuit, les usagers seront encouragés à réduire l'utilisation de leur véhicule privé, ce qui peut constituer pour les personnes concernées une économie importante. Le gouvernement est conscient que certaines personnes ne peuvent pas recourir à un transport public efficace. Partant, le système actuel de déduction forfaitaire des frais de déplacement du salarié entre son domicile et son lieu de travail restera en vigueur. De plus, le gouvernement réaffirme sa volonté de continuer à investir massivement dans les infrastructures de transport public.