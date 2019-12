E Samschdeg ass de Finanzminister Pierre Gramegna eisen Invité an der Emissioun Background am Gespréich.

De Pierre Gramegna huet mat de Finanzen ee vun de Schlëssel-Ressorten an der Regierung. No sengem Retour vun der COP-25 froe mer den DP-Minister, wéi ekologesch a klimagerecht d'Steierreform wäert ausfalen a wéini et zu enger Individualisatioun kënnt. De Finanzminister wäert donieft och zu Stock-Options, Steier-Rulingen, dem Besteiere vu Betriber a private Leit an Tanktourissem Positioun bezéien.

De Pierre Gramegna ass dëse Samschdeg eise Live-Invité an der Emissioun "Background am Gespréich".

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.