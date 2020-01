Zanter Mëtt 2016 lafen d’Aarbechte vum neie Rond-Point beim Echangeur Diddeleng/Bireng, respektiv op der N31 tëscht Diddeleng a Beetebuerg.

Hei entsteet den zweetgréisste Rond-point aus dem Land. Am Mee wäert déi éischt vun am Ganzen 3 Spuere fir den Trafic opgoen. Enn 2020, Ufank 2021 sollen d'Aarbechten da komplett ofgeschloss sinn. De Rond-point besteet spéider aus 4 Brécken, 6 Sortien, 3 Spueren an en huet en Duerchmiesser vun 135 Meter.