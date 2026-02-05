+15%Bei eisen däitsche Noperen am Saarland gëtt et ëmmer méi Stau

Bei eisen däitschen Noperen am Saarland gëtt et ëmmer méi Stau. Am Laf vum leschte Joer 15% méi wéi nach 2024, mellt den ADAC. Iwwer 5.930 Stau-Stonne goufen eleng op den Autobunne gezielt, am meeschten op der A620 tëscht Saarlouis, Völklingen a Saarbrécken.
Alles an allem huet den däitschen Automobil-Club fir alle 16 Bundeslänner 866.000 km Stau fir 2025 registréiert. Dat sinn der 7.000 méi wéi d’Joer virdrun, a virun allem géif de Stau sech och ëmmer manner séier opléisen. Fir dëst Joer gëtt sech och keng Besserung erwaart.