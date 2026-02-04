RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

AutomagBilan vum Autofestival

Paul Origer
De Paul Origer mat sengem perséinleche Réckbléck op d'Editioun 2026
Update: 04.02.2026 11:53
© Domingos Oliveira

A schonn ass en nees eriwwer, den Autofestival. De Paul Origer aus eiser Automag-Ekipp huet sech e bësse bei de Garagen ëmhéieren an de Bilan vun der Editioun 2026. Paul, du hues e bëssen de Bols bei de Garagiste gefillt, wéi ass de Festival 2026 fir déi meescht ausgefall?

Automag - Bilan Autofestival 2026

Jo, tatsächlech hat ech mech bei e puer Marken ëmfrot an et ass nach ëmmer esou dat den Autosfestival säi Public unzitt. Zemools den éischte Weekend hat et gutt gefluppt – zum Beispill di grouss Multimarke-Concessioun zu Bartreng hat Samschdes a Sonndes iwwer 4.000 Entréeën gezielt. An och bei anere Garagë war den Undrang an den Interessi grouss. Allerdéngs war den zweete Weekend bei deenen engen d’Zuel e bëssen zeréckgaangen, bei deenen anere koumen d’Leit decidéiert zeréck an hunn ënnerschriwwen. Wat de Vendeuren dëst Joer opgefall ass, dat waren d’Clienten, déi scho gutt informéiert an der Concessioun ukomm sinn, esou dat net vill Berodung néideg war an et relativ séier zur Saach konnt goen. Deementspriechend rapid ass d’Zuel vu verkaaften Autoe geklommen.

Wéi gesäit et da mat de Kategorien aus? Ass do den SUV nach ëmmer de Spëtzereider?

Also wann een d’Showrooms ofklappt, ganz sécher. Quasi all Highlight koum aus dem C-Segment vun den SUV an do ronderëm hu sech ëmmer déi meescht Interessenten ugesammelt. Iwwerrascht war ech awer bei Skoda a Renault, wou d’Demande no klengen Autoen dëst Joer besonnesch héich war. A beim Noper Cupra hat de getarnte Prototyp vum neie klengen E-Modell Raval Hoffnung op een interessante Polo-Konkurrent gemaach. Fest steet: de Besoin un Autoen an engem Präissegment ënner 25.000 Euro ass gewuess. An do sinn och eng ganz Partie nei Modeller schonn do oder wéinstens ënnerwee. Wat awer och nach ëmmer gutt geet, dat sinn d’Luxusmarken an d’Sportsween. Bei Mercedes a bei Porsche ware se an deem Kontext mat hire Chifferen immens zefridden. Well wann do kaf gëtt, da gären an der ieweschter Präiskategorie.

Ass dann 2026 net och de Festival vum Elektroauto gewiescht?

Dat ass éischter ënnerschiddlech. Bei verschiddene Marke sinn u sech net esouvill Elektroautoe verkaf ginn, bei anere méi - mee ganz staark ofhängeg waren déi Decisiounen ëmmer vun de Leasing-Offeren. Well quasi keen keeft en E-Auto op eng aner Manéier.

Mech géing elo awer nach interesséieren, et gi jo ëmmer méi chineesesch Marken um Lëtzebuerger Autosmaart, wéi war dann hire Succès um Festival 2026?

Extreem héich. Bei BYD war zum Beispill de Showroom gutt besicht an d’Schreifdëscher ëmmer all besat an och bei de Verkeef ass et gutt virugaangen. Aner chineesesch Autosmarken haten och gudden Zoulaf, dacks houng et besonnesch bei den Elektromodeller awer um Finanzement, well et keng esou interessant Leasing-Offere gouf.

An och duerno bleift en online, eise speziellen Dossier fir den Autofestival, ze fanne wéi gewinnt op auto.rtl.lu.

Autofestival - de kompletten Dossier mat alle Marken an Informationen - Grad ewéi Fotogalerien

Am meeschte gelies
Dr Philippe Wilmes war Invité am Journal
"Hei ass eppes amgaangen, wat doropper ofziilt, mäi Ruff ze zerstéieren"
Video
Staatslaboratoire
LNS-Direkter geet no manner wéi engem Joer
Video
5
"Iwwermënschleche" Courage an Australien
13 Joer ale Jong schwëmmt véier Stonnen duerch d'Mier, fir seng Famill ze retten
Video
8
No Homejacking zu Eeschwëller
Zwee Verdächteger zu Paräis an Untersuchungshaft, sollen u Lëtzebuerg ausgeliwwert ginn
Knuppert op Golkipp gehäit
Italieenesche Supporter verléiert puer Fangeren a wäert festgeholl ginn
Weider News
Wéi Salariats- a Beruffskummer
Och d'Taxisfederatioun kritiséiert d'Taxisreform
Sécherheet am ëffentlechen Transport
Méi Mesurë gebraucht, fir d'Sécherheet vum Chauffer a vum Passagéier
Video
Problemer mat der Ventilatioun
Op der A7 brauch een an nächster Zäit méi Gedold
Video
Audio
Fotoen
Banne vun der Gare eidel, bausse laanscht d'Strooss struppevoll. En alldeeglecht Bild.
Changementer bei de Buspläng
D'Leit um Quai 4 vun der Busgare bei der Luxexpo sinn net frou
Video
32
Autosfestival 2026
ACL-Tipps fir de Kaf vun engem neien Auto
Audio
Automag - Den Dossier
Autofestival 2026 op RTL.lu
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.