RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

HandballLeschte Fräiworf vun Diddeleng geet net eran, et bleift bei 30:29-Victoire fir Esch

RTL Lëtzebuerg
Zu Esch war e Mëttwoch den Owend den HB Diddeleng op Besuch, fir een eenzege Fräiworf nozehuelen.
Update: 04.02.2026 20:54
Leschte Fräiworf vum HB Diddeleng géint den HB Esch (apartTV)
E Mëttwoch gouf no laangem Hin an Hier de leschte Fräiworf zu Esch geschoss. De Ball ass awer net eragaangen, sou datt et bei der Escher Victoire bleift.

No laangem Hin an Hier ass et e Mëttwoch den Owend zu Esch zum ominéise Fräiworf fir Diddeleng komm, deen no der Decisioun vum CLAS huet missen nogeholl ginn. Kuerz no 20.30 Auer, wéi sech d’Mauer vum HB Esch an de Golkipp preparéiert haten, gouf de Ball, deen de Franky Hippert vum HBD geschoss huet, dann awer vun der Mauer geblockt, sou datt e laanscht de Gol gaangen ass. Domat bleift et beim urspréngleche Resultat an der 30:29-Victoire fir den HB Esch géint den HB Diddeleng.

Mat dësem Fräiworf geet ee méintelaange Sträit tëscht dem HB Esch an dem HB Diddeleng op en Enn, deen de 27. September 2025 um 4. Spilldag vun der AXA League ugefaangen hat. Ausléiser war ee Fräiworf, zu deem et no der Schlusssireen komm war. Dobäi hat den Escher Lou Fancelli aus der Nues geblutt a gouf doropshi vum Ben Goehler ersat. Nom Match war et dann zu engem Diddelenger Protest bei der Handballfederatioun komm, wat dee ganze Prozess an d’Rulle bruecht huet.

All d’Detailer vum ganze Prozess fannt Dir hei am Artikel.

Ee leschte Worf...
Dat gouf et nach ni
Ee leschte Fräiworf tëscht Esch an Diddeleng

Am meeschte gelies
Vill Autoe bei Accidenter am Coup
Op ville Plazen war et spigelglat e Mëttwoch de Moien
Fotoen
Eng Zäit op Krätschen ugewisen
D'Grande-Duchesse Maria Teresa gouf operéiert
Vill Aarbecht fir de CGDIS
16 Blesséierter no deels spigelglate Stroossen am Grand-Duché
Invité vun der Redaktioun (4. Februar) - Martine Deprez
"Mir hunn d’Gesetz applizéiert"
Video
Audio
57
Robert Fornieri vum LCGB
Restrukturatioun bei Arcelor Mittal: "Sinn net iwwerrascht, mä enttäuscht"
Audio
18
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Ee leschte Worf...
Dat gouf et nach ni
Ee leschte Fräiworf tëscht Esch an Diddeleng
Video
Audio
2
Denmark's players celebrate after winning the Men's EHF Euro 2026 final handball match Denmark vs Germany in Herning, Denmark, on February 1, 2026.
Handball-EM
Dänemark kann de Fluch briechen an ass Europameeschter
3
Handball-Championnat
Diddelenger Damme klappen Déifferdeng in extremis
Video
Fotoen
1
Hären-Handball: Käerjeng géint Red Boys 37:42 (31.1.26)
Fotoen
Germany's goalkeeper #33 Andreas Wolff reacts during the men's EHF Euro 2026 semi-finals handball match Germany vs Croatia in Herning, Denmark, on January 30, 2026.
Handball-EM
Dänemark an Däitschland stinn an der Finall
0
Croatia's team celebrates the men's EHF Euro 2026 main round handball match Croatia v Hungary in Malmoe, Sweden, on January 28, 2026. (Photo by Johan Nilsson/TT / TT NEWS AGENCY / AFP) / SWEDEN OUT
Handball-EM
Eng Haaptronn vun de Superlativen
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.