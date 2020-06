De Kaf vu Vëloe gëtt den Ament zu Lëtzebuerg iwwert de Klimafong mat bis zu 600 Euro sou staark vun der Regierung ënnerstëtzt, wéi nach néi virdrun.

Wärend dem Confinement hu vill Leit nees Loscht op Vëlofuere kritt. Sinn doduerch méi Konflikter mat Automobiliste virprogramméiert? Si Cyclisten just eng Randgrupp, déi sech d'Strooss mat aneren Gefierer deele sollen? Oder gouf Vëlofuere bannent de leschte Joren zu engem feste Bestanddeel vun där sou genannter Mobilité douce? Also enger anerer Manéier sech ze deplacéieren, ouni zum Beispill op den Auto zeréckzegräifen?

"De Vëlo ass net méi eng Geschicht vun 3 Leit, deene soss näischt Besseres afält. Et sinn Dausende Leit pro Dag déi mam Vëlo fueren. Et ass eng riseg Lobby ginn an déi hätt och gär hir Plaz am ëffentleche Raum", sou de Mobilitéitsminister François Bausch e Freideg am Kader vun der Presentatioun vum Projet "Vëlosummer 2020". Nieft ronn 650 Kilometer Vëlosweeër solle weider 55 Kilometer Landstrooss prioritär dem Vëlo reservéiert ginn. Wärend 4 Wochen, am August, dem Mount mat am mannste Verkéier.

Autoe vis-à-vis vum Vëlo benodeelegen: dofir gouf et déi lescht 24 Stonnen virop negativ Kommentaren um RTL.Lu. Huet dat de Proprietäre vun den 285.000 Vëloen, eng Zuel déi TNS-lres 2017 fir Lëtzebuerg festgehale huet, d'Stëmm verschloen? Well déi lescht Wochen, huet den Drotiesel eng reegelrecht Renaissance hei am Land erlieft.

"Mir sinn elo 30 Joer am Vëlos-Business, ma wat mer dëst Joer erliewen, dat hu mer wierklech nach ni erlieft. Wat geschitt ass wéi d'Geschäfter nees opgemaach hunn, dat hätt kee Mënsch geduecht. Mir sinn elo zwou an eng hallef Wochen op an hu wäit iwwer 200 Vëloe verkaf", sou de Larry Conklin.

Erklärunge ginn et der direkt et puer, sou d'Spezialisten: d'Confinement, méi Zäit fir d'Famill, fir sech selwer. Schéint Wieder, et huet d'Leit nees méi an d'Natur gezunn. Dobäi kënnt och kloer de Phenomen E-Bike. D'Nofro ass sou grouss, datt a ganz Europa e Stock virum Enn vum Summer ausverkaaft kéint sinn.

Geschäfter, déi der Nofro net méi no kommen. Deemno sinn och ëmmer méi Cyclisten op de Stroossen ënnerwee. Eng méiglech Konsequenz, firwat den Haass, et kënnt ee leider net méi laanscht d'Wuert, vun eenzelen Automobiliste géint d'Vëlosfuerer wiisst. An Zäite wou generell probéiert gëtt, aner Weeër u Mobilitéit unzebidden.

