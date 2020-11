Vum 13. Dezember u kann een dann och mam Tram bis op d'Gare fueren.

Vum 13. Dezember u kënnt et zu enger ganzer Partie Ännerungen am ëffentlechen Transport. D'Horairë vun den RGTR, AVL, CFL a Luxtram ginn ugepasst an et kommen och eng Partie nei Linnen dobäi.

Vun deem Dag u kann een dann och an der Stad mam Tram vun der Luxexpo bis op d'Gare fueren an ëmgedréint. De ganzen Trajet wäert 24 Minutten daueren.

Duerch déi nei Arrête vum Tram gouf de Busreseau an der Stad ugepasst a 1.700 Busse fueren elo net méi duerch den Zentrum.

Schreiwes vum Transportministère

Changements des horaires des réseaux RGTR, AVL, CFL et Luxtram: mise en service du tramway jusqu'à la gare centrale (19.11.2020)

Communiqué par: ministère de la Mobilité et des Travaux publics / Ville de Luxembourg Le jeudi 19 novembre 2020, François Bausch, Vice-Premier ministre, ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Lydie Polfer, bourgmestre de la Ville de Luxembourg, Patrick Goldschmidt, échevin responsable en matière de mobilité, Alex Kies, chargé de direction des transports publics du ministère de la Mobilité et des Travaux publics, et Lex Bentner, chef du Service autobus de la Ville de Luxembourg, ont présenté, à l'occasion d'une conférence de presse, les principales adaptations en matière de transports en commun qui entreront en vigueur le dimanche 13 décembre 2020 au niveau national et sur le territoire de la capitale.

Cette année, le changement d'horaire national, qui a lieu tous les ans en début de décembre, sera principalement marqué par la mise en œuvre d'une partie de la réorganisation des lignes de bus du réseau national RGTR, tel qu'annoncé par François Bausch, mais aussi par la mise en service du nouveau tronçon de la ligne de tramway jusqu'à la gare centrale.

«Après la présentation en janvier 2020 des résultats des contributions des communes à la réorganisation du réseau national RGTR, je suis heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui une partie de ce travail et de ces recherches, qui, concrètement, correspond à la 3e phase de réorganisation. Grâce à la collaboration avec 102 communes, nous avons adapté le réseau surtout dans les régions Est, Sud et Centre. Ainsi, le réseau RGTR proposera à partir du 13 décembre, sur de nombreuses lignes existantes de même que sur de nouvelles lignes, un meilleur service le weekend et dans les soirées, ainsi qu'une accélération générale des autobus de lignes. Les nouveaux horaires nationaux et municipaux permettront des liaisons plus rapides et plus fréquentes entre toutes les régions et vers la ville de Luxembourg», a prononcé le ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch.

Le ministre Bausch a également attiré l'attention sur le fait qu'avec l'arrivée du tram jusqu'à la gare centrale, les bus RGTR vont, pour une question de décongestionnement, progressivement se retirer du centre-ville pour laisser place au tram et aux bus AVL qui vont peu à peu prendre la relève d'une manière coordonnée et multimodale. «En effet, avec l'arrivée du tram à la gare, un total de 1.700 bus ne passera plus par le centre-ville, ce qui délestera de façon considérable l'axe entier.»

À Luxembourg-Ville, c'est surtout la mise en service du tramway sur le nouveau tronçon qui a demandé une restructuration du réseau AVL. Grâce au nouvel horaire, l'organisation des transports en commun à Luxembourg-Ville gagnera en efficience et les usagers des transports en commun pourront pleinement jouir de la multimodalité en ville.

«Après une longue phase de chantier, le collège échevinal de la Ville de Luxembourg se réjouit tout particulièrement de l'arrivée du tram à la gare centrale. La ligne de tramway constituera prochainement l'épine dorsale du concept de mobilité de la capitale et fédérera autour d'elle un réseau de bus municipaux minutieusement harmonisé. La possibilité de parcourir, en 24 minutes, le trajet de Luxexpo à la gare centrale, en passant par plusieurs pôles d'échange, permettra d'un côté une nouvelle approche envers la mobilité en ville, et de l'autre côté, le paysage urbain de notre belle capitale changera d'un jour à l'autre avec l'arrivée du tramway dans le quartier de la gare», a expliqué Lydie Polfer.

Patrick Goldschmidt a souligné que «la mise en service du tramway de la place de l'Étoile à la gare nécessite une restructuration complète du réseau des autobus municipaux afin d'harmoniser les différents moyens de transports disponibles. Nos services ont pris en considération les demandes et les besoins des utilisateurs et le nouveau réseau qui en résulte se singularise par une plus vaste couverture du territoire de la capitale et un maximum de liaisons des quartiers vers la ligne de tram».

Lignes de bus du réseau national RGTR

Extension du réseau RGTR

Quatre nouvelles lignes de bus seront mises en service:

Ligne 105: Junglinster - Ettelbrück (via Diekirch) / remplace en partie la ligne 100

Ligne 461: Itzig - Howald (via Bonnevoie) / remplace en partie la ligne 144

Ligne 536: Ettelbrück - Esch-sur-Sûre (via Eschdorf, Merscheid)

Ligne 543: Ettelbrück - Consthum (via Bourscheid)

Réorganisation de l'itinéraire de certaines lignes RGTR

Certaines lignes de bus en direction de Luxembourg-ville changeront d'itinéraire et auront un nouveau terminus:

Ligne



Destination à partir du 13.12.2020



Ancien terminus



Nouveau terminus



Correspondance vers centre-ville



100



Junglinster vers Lux- Limpertsberg



Centre, Badanstalt



Limpertsberg, Theater



Bus ou tram



111



Echternach vers Lux-Kirchberg



Gare routière CFL



Kirchberg, Europe Gare routière



Bus ou tram



117



Trier (D) vers Howald



Gare,



rue Heine



Howald, P+R Sud,



Bus



120



Junglinster vers Howald



Gare centrale



Howald, Ronnebësch



Bus ou tram



125



Oberanven vers Lux-Kirchberg



Hollerich, Bouillon



Kirchberg, Luxexpo



Bus ou tram



150



Ahn vers Howald



Gare,



rue Heine



Howald, Ronnebësch



Bus ou tram



157



Saarburg (D) vers Lux-Kirchberg



Kirchberg, Gare routière Luxexpo



Kirchberg, Europe Gare routière



Bus ou tram



172



Frisange vers Lux-Rocade



Kirchberg, Rehazenter



Gare, Rocade



Bus ou tram



194



Bettembourg vers Lux-Rocade



Sandweiler, am Eck



Gare, Rocade



Bus ou tram



290



Mersch vers Lux-Kirchberg



Centre, Badanstalt



Kirchberg, Rout Bréck-Pafendall



Bus ou tram





D'autres lignes de bus seront également sujettes à un changement d'itinéraire, qui va souvent de pair avec des adaptations d'horaire:

132, 134, 144, 295, 522, 535, 540, 555, 560, 570, 740, 750, 800, 810.

Changements d'horaires sur certaines lignes RGTR

Les lignes de bus suivantes seront sujettes à une modification de l'horaire, tout en gardant leur itinéraire:

118, 119, 175, 195, 248, 398, 487, 500, 509, 512, 545.

Adaptations mineures sur certaines lignes RTGR

Les lignes de bus suivantes bénéficieront de changements mineurs, comme des petites adaptations sur certains départs, un ajout d'un départ ou le changement d'un arrêt:

108, 116, 130, 135, 155, 156, 160, 205, 210, 213, 215, 226, 240, 306, 316, 319, 323, 330, 332, 450, 505, 519, 525, 556, 557, 558, 605, 655, 660, 665, 682.

Changements sur certaines lignes scolaires du réseau RGTR

Les lignes scolaires RGTR suivantes bénéficieront de changements sur leurs arrêts, itinéraires et/ou horaires:

101, 103, 113, 121, 131, 176, 181, 183, 188, 189, 193, 196, 199, 214, 225, 241, 249, 261, 286, 287, 288, 289, 302, 312, 447, 489, 514, 521, 582, 638, 831, 944, 950, 955, 960, 965, 972, 975, 998.

En outre, la ligne de bus scolaire RGTR suivante sera supprimée: 971.

Pour toutes questions supplémentaires, les conseillers en mobilité du centre d'appel de la Mobilitéitszentral sont à la disposition des voyageurs au numéro 2465 2465 du lundi au vendredi entre 7 et 19 heures ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés entre 9 heures et 16 h 30.

Service autobus de la Ville de Luxembourg

Les adaptations du réseau des autobus de la Ville de Luxembourg tiendront compte des nouvelles offres en matière de transports publics au niveau national, tout en s'alignant à l'arrivée du tramway à la gare centrale. Le nouveau réseau a été entièrement repensé pour optimiser l'offre des transports publics et pour répondre au mieux aux besoins des utilisateurs et augmenter davantage la qualité du service.

Structure du nouveau réseau des AVL

• La structure du nouveau réseau des autobus municipaux est basée sur 4 axes principaux:

o Tram

o Gare centrale - centre

o Gare rocade - centre

o Ouest-est - ouest-nord (sans desserte du quartier de la gare)

Principaux changements pour les utilisateurs des autobus AVL

• La ligne de tram T1 deviendra l'axe principal du transport en commun en ville et remplacera la liaison Kirchberg - gare centrale actuellement assurée par les lignes 1/125 et plusieurs lignes RGTR (Eurobus). Cette mesure a été prise afin d'éviter une circulation parallèle des bus et du tramway.

• À la place de la Gare, la suppression de la gare routière des autobus municipaux implique la suppression du terminus de 8 lignes (9, 10, 11, 13, 14, 19, 28, 31). Ces lignes passeront toujours par la gare centrale mais leurs terminus respectifs seront adaptés en fonction du nouveau tracé de la ligne. La gare centrale, même si elle perd sa fonction de terminus, restera un des principaux arrêts de passage du réseau AVL.

• Depuis le 3 novembre 2019, la circulation des bus entre la gare centrale et la ville-haute se fait uniquement par l'avenue de la Gare et le Viaduc. Cette liaison par bus restera assurée mais elle sera réduite en nombre de bus par heure, comme le tramway assurera cette même liaison.

• Une des principales priorités du nouveau réseau AVL sera le maintien d'au moins une liaison depuis chaque quartier de la ville avec au moins un des deux hypercentres, à savoir le quartier de la gare et le quartier centre. Certaines lignes (4, 10, 13, 14, 18) continueront à avoir une liaison directe avec les deux hypercentres.

• Afin de limiter une circulation de bus trop importante sur l'axe principal gare - centre, le nouveau réseau connaîtra de nouvelles connexions inter-quartiers et intra-quartiers. Par exemple: la liaison des quartiers de l'ouest (Merl, Belair) vers l'aéroport en passant par le Kirchberg.

• Les nouvelles connexions dans le réseau AVL se traduiront par des changements inévitables de numéros de ligne pour certains des quartiers que la ligne en question traverse.

Afin d'informer au mieux les utilisateurs de toutes les nouveautés dans le réseau AVL, la Ville de Luxembourg procédera à une distribution toutes boîtes du nouveau plan du réseau à partir du 23 novembre 2020. Une conférence de presse lors de laquelle tous les changements concernant les autobus municipaux seront expliqués en détail est prévue pour le vendredi 27 novembre 2020.

Nouveaux horaires des trains nationaux et internationaux

Comme tous les ans, les horaires des trains CFL changeront le deuxième weekend du mois de décembre, tout comme ceux des autres entreprises ferroviaires européennes, sur le plan national et international. Ainsi, à partir du dimanche 13 décembre 2020 dès minuit, les nouvelles adaptations seront d'application. En semaine, une nouvelle cadence horaire sera introduite sur la ligne ferroviaire entre Luxembourg et Liège.

Le détail des nouveaux horaires est disponible dans la recherche horaire sur www.cfl.lu ainsi que dans les applications CFL mobile et CFL International.

Horaire du tramway entre Luxexpo et gare centrale

À partir du dimanche 13 décembre 2020, le tram circulera selon l'horaire suivant sur le trajet Luxexpo - gare centrale:

Lundi - vendredi:

• Premier départ Luxexpo: 04 h 30 / dernier départ Luxexpo: 00 h 00

• Premier départ gare centrale: 04 h 58 / dernier départ gare centrale: 00 h 35

Samedi:

• Premier départ Luxexpo: 04 h 30 / dernier départ Luxexpo: 00 h 00

• Premier départ gare centrale: 04 h 58 / dernier départ gare centrale: 00 h 35

Dimanche:

• Premier départ Luxexpo: 05 h 15 / dernier départ Luxexpo: 00 h 00

• Premier départ gare centrale: 05 h 43 / dernier départ gare centrale: 00 h 35

Informations pratiques

Toutes les informations concernant les changements des réseaux sont également disponibles sur les sites Internet respectifs, dans les applications pour smartphones ou auprès des centres d'appel:

• RGTR & Luxtram: www.mobiliteit.lu / application: mobiliteit.lu /centre d’appel: 2465 2465

• AVL: newbus.vdl.lu / application: cityapp – VDL / centre d’appel: 4796 2975

• CFL: www.cfl.lu / applications: CFL mobile et CFL International / centre d’appel: 2489 2489

• Luxtram: www.luxtram.lu / tél.: 27 20 39-1