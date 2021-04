Dat drëtt Stéck wäert vun der Gare op Bouneweg goen, bis bei de Lycée. De sougenannten Tronçon C wäert am Laf vum nächste Joer fäerdeg ginn.

Da geet et weider op d'Cloche d'Or. Et ginn 3 Arrête gebaut an zwee Pôles d'échangen, dorënner eng fuschnei Gare um Houwald.

Tëscht moies 6 an owes 7 fiert dann elo och all 4 Minutten en Tram.

Den zoustännege Minister Bausch an d'Stater Buergermeeschtesch Polfer, wäerten dat Ganzt zesumme mam Bedreiwer vu Luxtram presentéieren.