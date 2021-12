Vu Januar bis November hunn d'Hiersteller an Europa 0,04% manner Neiween verkaf wéi an deem selwechten Zäitraum zejoert.

Dat huet den europäesche Verband Acea e Freideg matgedeelt. Schold dru sollen d'Pandemie an d'Chip-Kris sinn. Am November ass d'Zuel vun Neizouloossungen an der EU de fënnefte Mount um Stéck zeréckgaange mat 713.346 Gefierer. Dat ass e Réckgang vun 20,5% am Verglach zu 2020 an déi niddregst Zuel zanter 1993. De stäerkste Réckgang gouf et iwwerdeems an Däitschland mat bal 32%. Och an Italien a Spuenien goufe vill manner Autoen nei zougelooss. E Plus gouf et am November a Bulgarien, Irland a Slowenien.

Wéi et vum EY-Expert Peter Fuß heescht, gëtt net mat enger Besserung um Marché vun den Neiween gerechent. D'Aussiichte vun den Autoshiersteller hätte sech "éischter verschlechtert wéi verbessert". D'Omikron-Variant huet zu neien Onsécherheete gefouert an d'Chip-Kris hält nach ëmmer un. Op d'mannst bis Mëtt 2022 kéint de Mangel un "Halbleiter" an anere Produite zu gréissere Produktiounsausfäll féieren, sou de Peter Fuß.