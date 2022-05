D'Radare blëtze vu hannen a kontrolléieren net just ob een duerch rout fiert, ma moosse gläichzäiteg och nach d'Vitess.

FOTOEN: Vum 1. Juni un Testphas vun neie "Rout-Luucht-Radaren" zu Hollerech

D'Radare sinn a folgende Stroossen installéiert ginn:

- Kräizung route d’Esch/boulevard Dr Charles Marx,

- um boulevard Dr Charles Marx,

- op der Kräizung vun der pénétrante a Richtung A4 mam boulevard Pierre Dupong op der Héicht vum Lycée Aline Mayrisch.

Ponts et Chaussées erënneren dann och drun, dass an der Test-Phas natierlech keng Protokoller geschéckt ginn, an dass all d'Fotoen déi geholl goufen, direkt geläscht ginn.

Vu wéini un d'Radaren da "schaarf" geschalt ginn, gëtt zu engem spéideren Zäitpunkt matgedeelt.