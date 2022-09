Am Fall vun engem Accident op der Autobunn kënne Minutten, dacks souguer Sekonnen, den Ënnerscheed tëscht Liewen an Doud maachen.

Dofir ass et wichteg, datt Dir, an esou engem Fall, eng Rettungsgaass forméiert. Mat der Rettungsgaass suergt Dir dofir, datt den Noutdéngscht méi séier a méi sécher op d'Plaz vum Accident kënnt: Blesséierter gi méi séier behandelt, d'Botzaarbechte fänke méi fréi un an de Stau gëtt méi frei opgeléist.

De Manuel Ruggiu vun der SNCA erkläert ons genee, vu wéi engem Zäitpunkt un een eng Rettungsgaass forméiere muss:

Extrait 1: Manuel Ruggiu

"Wann een op der Autobunn fiert an ee gesäit, datt de Verkéier sech ëmmer méi zouzitt. Et gesäit een, dat dote gëtt elo geschwënn e Stau. Da soll e sech scho preparéieren, a schonn ufänken, eng Rettungsgaass ze maachen. Am beschten net waarde bis de Verkéier steet, dann ass et ze spéit, wëll een den Auto da schlecht nach réckele kann. Dat heescht ëmmer virausschauend fueren. Gutt kucken a sech schonn dorobber preparéieren eng Rettungsgaass ze forméieren."

Wéi a wou muss ee sech dann deplacéieren, fir d'Rettungsgaass richteg ze forméieren, bei zum Beispill zwou oder dräi Spueren? De Manuel Ruggiu:

Extrait 2: Manuel Ruggiu

"Also op enger zweespuereger Strooss, do soll een einfach an der Mëtt fräiloossen. Dat heescht, déi riets Spuer fiert ganz no riets. An dann déi lénks Spuer, déi sougenannten Iwwerhuelspuer, déi fiert esou wäit wéi méiglech no lénks, sou huet een an der Mëtt vun der Autobunn ee Couloire fräi. Soudatt d'Rettungsgefierer dëse Passage kënnen notzen. Bei enger dräispuereger Strooss, do ass et bal d'selwecht, just datt deen Ament déi zwou riets Spueren, déi fueren, dann esou wäit wéi méiglech no riets. An déi wou deen Ament op der Iwwerhuelspuer sinn, fueren nees sou wäit wéi méiglech no lénks. Da bleift tëscht der zweeter an der drëtter Spuer fräi, soudatt sech do d'Rettungsgaass ka forméieren."

Dës Rettungsgaassen dierfe vun all den Noutdéngschter genotzt ginn. Dozou zielen d'Ambulancieren, d'Pompjeeën, d'Police, den Ofschleefdéngscht an d'Botzaarbechter. Dat heescht, och wann eng Ambulanz duerch d'Rettungsgaass gefuer ass, dës Spuer weider fräiloossen, well esou kënnen e puer Gefierer fir een Accident dës Rettungsgaass notzen.

Wann een dës Rettungsgaass net forméiere wëll, da muss en domadder rechnen, e Protokoll ze kréien.