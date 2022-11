Den 1. Dezember wäerten d'Radaren zu Hollerech a Betrib goen, huet de Mobilitéitsminister François Bausch um Welt-Gedenkdag fir Verkéiersaffer annoncéiert.

Déi 3 Radaren tëscht der Escher Strooss Richtung Escher Autobunn oder A4 Richtung Stad goufe schonn am Mee installéiert a waren du mol fir d'éischt eng Zäit an enger Testphas, éier een da vun Ufank Dezember u bei ze héijer Vitess an dem Net-beuechte vun de roude Luuchte wäerte protokolléiert ginn.