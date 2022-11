Autoschauffer a Vëlosfuerer komme virun allem a klenge Stroossen dacks net ganz gutt laanschteneen. Esou ass et och um Lampertsbierg an der Avenue Pasteur.

Ma zanter dass do eng Vëlospist ass, kommen d’Foussgänger an d’Vëlosfuerer och net méi wierklech laanschteneen. Den Trottoir ass ze kleng, de Vëloswee ze onsécher, well Leit op deem Wee trëppelen oder Liwwerween drop parken. Ma elo sollen Ännerunge kommen. A vun dëser Woch u geet de Chantier an enger zweeter Phase weider.

Vum Glacis bis d’Rue Henri VII konnt d’Vëlospiste u sech an zwou Richtunge genotzt ginn, dowéinst war se och besonnesch breet gebaut ginn, mat enger wäisser Bande, déi de Vëlo vum Foussgänger trennt. Ma well den Trottoir awer doduerch esou schmuel ass an awer vill Leit do ënnerwee sinn, wäichen d’Passanten ëmmer nees op d’Vëlospist aus. Et gesäit ee virun allem moies reegelméisseg och Liwwerween, déi d’Pist blockéieren. Dowéinst wiere vun de Bierger Reklamatiounen an Ureegungen erakomm, esou de Mobilitéitsschäffe vun der Stad Lëtzebuerg Patrick Goldschmidt. Zesumme mat de Leit hätt een da gekuckt, fir eng Léisung ze fannen, an zwar gëtt den Trottoir elo nees ëm ongeféier ee Meter vergréissert.

Bal 80.000 € kascht dës zousätzlech Adaptatioun, bis Enn vun dësem Joer soll d’Vëlospist da "gefléckt" sinn. Déi wäiss Bande kënnt och ewech an de Vëloswee kann da just nach an eng Richtung genotzt ginn, nämlech entgéint den Autosverkéier, wann ee vum Glacis wëll erop op de Lampertsbierg fueren. D’Cyclisten, déi erof Richtung Glacis fueren, sollen da mat den Autoen op der Strooss fueren. D'Avenue Pasteur ass e Sens unique an eng Zon 30, präziséiert nach de Patrick Goldschmidt.

D'Vëlosfuerer begréisse prinzipiell, dass de Vëlo seng Plaz op der Strooss kritt, mee sou richteg iwwerzeegt weist ee sech bei der Ëmsetzung net. Et wier ze vill verbaut an et géing ee sech froen, ob e separate Vëloswee wierklech néideg war an enger 30er Zon. Doriwwer eraus huet en anere Cyclist d’Gefill, dass d’Pist net wierklech un aner Vëlosweeër ugeschloss ass.

Eng Meenung, déi déi däitsch Mobilitéitsexpertin Katja Diehl och deelt. Si huet d'Konzepter a verschiddene Stied analyséiert. Wa si sech an der Avenue Pasteur ëmkuckt, fënnt si dass Auto, Vëlo a Foussgänger sech gutt selwer kéinte reguléieren, ebe well d’Strooss relativ kleng ass an d'Autoen net séier dierfe fueren.

Et wier och eng Ausnam, dass an enger 30er-Zon eng Vëlospist gebaut gëtt, betount de Mobilitéitsschäffe Patrick Goldschmidt, ma et wéilt een de Vëlo méi an e Gesamtkonzept integréieren. Et wier och d’Iddi, d’Vëlospist weider auszebauen an eventuell eng Kéier mat engem Lift, deen erof bei dat aalt Villeroy-Boch-Gebai geet, ze verbannen.

Aktuell sinn d'Aarbechten an der zweeter Phase, also tëscht der Rue Henri VII an der Rue Ermesinde. Eng 25 Parkplaze ginn ewech geholl an d'Beem gi geréckelt, fir de Vëloswee vum Trottoir ze trennen. Dës Aarbechte sollen ëm 600.000 € kaschten a bis Fréijoer 2023 daueren.

Wéi et duerno weidergeet, gëtt gekuckt wann déi zwou éischt Phase komplett ofgeschloss sinn.