Ronn fënnef Méint virun de Gemengewalen hunn d' Vëlosassociatiounen de Gemengen hei am Land hire Fuerderungskatalog presentéiert.

Well iwwer d’Hallschent vun den Deplacementer vun de Residenten ënner fënnef Kilometer léichen, a well d’Awunner ës och genuch hätten, dass den Transitverkéier an hire Quartiere géing stauen an d’Loft verpeschten, wier et héich Zäit, déi aktiv Mobilitéit prioritär ze behandelen.

Bei esou engem Handele kéint een net méi vu politeschem Courage schwätzen, erkläert ProVelo a gëtt vun anere Vëlosassociatiounen ënnerstëtzt.

Vu Vëlo Diddeleng zum Beispill. D'Asbl fënnt zwar, dass si mat hirer Gemeng gutt gefall wieren, well ee sech den Ament scho gutt um Velo kéint duerch Diddeleng viru beweegen. An awer kritiséiert hire President Raoul Petit, dass et ëmmer nach Lacunë géif, och där geféierlecher.

Allgemeng kéint ee mat der Gemeng schwätzen a si kréichen als Vëlosassociatioun och nogelauschtert. Ideal wier et, wann an Zukunft bei all Infrastrukturaarbechten an Diddeleng direkt fir de Vëlo matgeplangt géif, sou de Raoul Petit.