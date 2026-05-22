OGBL an LCGB soe sech onzefridden iwwer den neie Cahier des charges fir den RGTR-Reseau. An engem Bréif deen en Donneschdeg un d’Mobilitéitsministesch Yuriko Backes gaangen ass, froen d'Gewerkschaften eng dréngend Entrevue mat der zoustänneger Ministesch.

Am Verglach mam viregte Cahier des charges géingen an deem neie wichteg Elementer en faveur vun de ronn 4.000 Salariéeë feelen, betount den LCGB-Gewerkschaftssekretär, Paul Gouchitski, RTL géintiwwer:

"Le premier point était relatif au respect de la convention collective pour tout soumissionnaire. Le deuxième point concernait le transfert d'entreprise, respectivement la reprise de personnel en cas de perte de marché ou de lignes. Et puis un autre point, il s'agit en fait de la maîtrise des langues pour tout chauffeur qui souhaite exercer au Luxembourg, forcément le luxembourgeois, l'allemand et le français, donc les trois langues officielles du pays. Et puis le ministère a pris le soin d'ajouter "où l'anglais". Donc on pourrait considérer que si l'anglais suffirait à exercer au Luxembourg, avec la suppression des deux autres points, en fait le ministère vient d'ouvrir clairement une brèche pour la concurrence déloyale et le dumping social."

E Freideg de Moien um 8 Auer gesi sech d'Gewerkschafte mat der DP-Mobilitéitsministesch. Eng Kopie vum Bréif ass och un de Premier Luc Frieden gaangen.

De Bréif vun de Gewerkschaften un d'Ministesch Backes fannt Dir hei