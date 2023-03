D'CFL mellen, dass et en technesche Problem un den Infrastrukturen zu Méchela gëtt, wouduerch den Zuchtrafic aktuell ënnerbrach ass.

Et kommen Ersatzbusser an den Asaz, fir d'Verbindungen z'assuréieren. Et kann zu Retarde kommen. D'CFL weisen och drop hin, dass d'Passagéier och op déi normal Linnebusser zeréckgräife kënnen.

Tweet CFL

#CFLINFOS10 Circulation bloquée sur le tronçon entre Kautenbach et Wiltz. Bus de substitution.

Suite à un problème technique sur l'infrastructure survenu à Michelau, la circulation des trains est interrompue entre Kautenbach et Wiltz. Les CFL mettent e... https://t.co/zu9OwnCTPE — CFLinfos (@CFLinfos) March 14, 2023

Am ACL Trafic-Info ass dann awer och ze liesen, dass op der N25 tëscht Kautebaach a Wolz e Bam an der Strooss läit, deen eng Spuer blockéiert. Et riskéiert do also allgemeng méi lues virunzegoen.

Trafic-Info