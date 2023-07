Den neie fixe Radar zu Hollerech op der Héicht vum Lycée Aline Mayrich wier amgaangen all Rekorder ze briechen.

Bannent dem éischten hallwe Joer si méi wéi 50.000 Infraktiounen a Richtung Escher Autobunn constatéiert ginn. Op d'Joer héich gerechent, wier dat e Véierel vun de landeswäite Verstéiss. Dat stellen d'LSAP-Deputéiert Mars di Bartolomeo an Yves Cruchten fest. Och wann et keng Excusë géing gi fir d'Vitess, wieren déi allermeescht Verstéiss ganz liicht. Et misst ee sech d'Fro stellen, ob de Radar genuch signaliséiert wier, respektiv ob net d'Beschëlderung misst adaptéiert ginn, wou et vu 50 op 70 km/h geet. Et géifen dräi Spueren do ginn an dëse Beräich géing net als besonnesch geféierlech gëllen.

2018 wieren et do zwee schwéier Accidenter mat Blesséierte ginn, präziséiert de Minister an der Äntwert op d'entspriechend parlamentaresch Fro. Ronderëm wiere Schoulkomplexer a wéinst de Foussgänger wier d'Vitess vu 50 km/h ubruecht an dat wier och kloer no der Hollerecher Plaz affichéiert.

Wat d'Zuelen ugeet, sou wieren effektiv d'Chauffeuren an 99,98% vun de Fäll manner wéi 10km/h ze séier gewiescht, wat e Protokoll vun 49€ bedeit.