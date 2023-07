An der Woch vum Ufanksweekend vun der Péngschtvakanz goufen 21 vun alles an allem 712 Flich annuléiert. Dat sinn 2,9%.

D’Woch drop waren et just nach 2 Flich also, 0,28%. Dat äntwert de Mobilitéitsminister Francois Bausch e Freideg op eng parlamentaresch Fro vun der CSV.

D’Erklärung fir d’Annulatiounen schreift de Francois Bausch esou: "D’Ursaache waren haaptsächlech technescher Natur an déi doduerch kaskadéierend operationell Konsequenzen - duerch ongewéinlech an Akkumulatioun vu Problemer, déi net virauszegesi waren, trotz Reserve-Fliger - konnten net méi opgefaange ginn."