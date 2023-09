Lëtzebuerg kritt ee séieren Tram. De Mobilitéitsminister François Bausch huet de Projet um Mëttwoch op enger Pressekonferenz presentéiert.

Den Tracé wäert vun der Cloche d'Or iwwert Leideleng, Féiz an d'Metzeschmelz bis op Bieles féieren a gëtt an Etappe bis 2035 realiséiert. Dat éischt Stéck vun der Stad op Leideleng soll 2028 a Betrib geholl ginn.

D'Zil vum Projet ass et, virun allem déi staark frequentéiert A4 ze entlaaschten a méi Leit zu engem Ëmklammen op den ëffentlechen Transport ze beweegen. De François Bausch huet ënnerstrach, datt dee séieren Tram keng Konkurrenz, mee ee Complement zu Bus a virun allem Zuch soll ginn.

© Domingos Oliveira

Ma et gëtt net just eng Tramslinn gebaut, mee och d'Autobunn wäert op enger Partie Plazen ugepasst an een Express-Vëloswee nieft de Schinnen amenagéiert ginn.

Am Ganzen ass ee Budget vu knapp 3 Milliarden Euro virgesinn, de Käschtepunkt vum Tram läit bei 960 Milliounen Euro.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Présentation de la chronologie du futur couloir multimodal et du tram rapide circulant entre la Cloche d'Or et Belval (13.09.2023)



Communiqué par : ministère de la Mobilité et des Travaux publicsLe couloir multimodal et le tram rapide deviennent réalité. Cet ensemble de projets prestigieux d'environ 3 milliards d'euros entre les deux grands pôles économiques du pays, la région Sud et la ville de Luxembourg, donnera au pays les conditions de base nécessaires à son développement économique et social. Le tram rapide reliera Belval, les quartiers nord d'Esch-sur-Alzette et le nouveau quartier Metzeschmelz, à Luxembourg-ville et l'aéroport.



En date du 13 septembre 2023, le Vice-Premier ministre, ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch a présenté aux six bourgmestres des communes de Sanem, Esch-sur-Alzette, Mondercange, Schifflange, Leudelange et de la Ville de Luxembourg la chronologie de cet ensemble de projets imposant.



Le tram rapide est prévu de circuler à partir de 2028 entre la Cloche d'Or et Leudelange, à partir de 2030 jusqu'à Foetz, en 2032 vers Metzeschmelz à Esch-sur-Alzette, et en 2035 jusqu'à Belval.



La région Sud ainsi que le sud-ouest de la ville de Luxembourg sont en plein essor. Les échanges humains entre Luxembourg-ville et la région Sud vont se multiplier et ceci dans les deux directions. L'objectif est de rapprocher ces deux pôles majeurs par un tram rapide et un corridor multimodal.



Le projet comprend:



• 13 nouvelles stations de tram; 17,5 km de tracé dont 10 km entre les arrêts Leudelange et Foetz à vitesse > 70km/h ;

• 5 nouveaux pôles d'échanges ;

• 1 nouveau passage à gibier ;

• 20 projets routiers connexes: optimisation des autoroutes, troisième voie pour covoiturage et bus sur l'autoroute A4, adaptations des échangeurs autoroutiers, apaisement de rues dans les localités adjacentes, piste cyclable express, itinéraires cyclables connectant les localités à la piste cyclable express.



Ainsi, le nouveau corridor multimodal et le tram rapide répondent à la congestion chronique de l'autoroute A4 et permettent également aux communes concernées de réorganiser la mobilité entière au sein de leurs territoires.



«Un tel projet multimodal phare nécessitera une étroite concertation entre les communes concernées. Cette première pierre a été posée aujourd'hui par la création d'un comité politique par les communes concernées et le ministère de la Mobilité et des Travaux publics afin de pouvoir réaliser le projet dans les meilleurs délais et finalement de mettre en place un cadre politiquement stable», a déclaré François Bausch.



En marge de la conférence de presse, le coup d'envoi d'une exposition photographique a également été donné. À Belval, une série d'une trentaine de photos prises par le photographe Philippe Gasser sera exposée sur la terrasse des hauts fourneaux, ainsi que dans le centre commercial Belval Plaza, montrant le futur tracé du tram rapide et du couloir multimodal à l'heure actuelle du point de vue du paysage et de ses usagers quotidiens.