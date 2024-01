Wéinst de Bauereprotester an Däitschland setzen eng Rei Baueren um Mëttwoch de Moie Grenziwwergäng a Richtung Lëtzebuerg zou.

Wéi d'Police confirméiert, sinn d'Grenzbrécken a Richtung Gréiwemaacher, Réimech, Wuermer a Schengen betraff, op de stroosse ronderëm staut et sech. Et gëtt domat gerechent, datt och aner Grenziwwergäng blockéiert kéinte ginn. D'Autobunne sollen awer opbleiwen.

Vun der Plaz vu Schengen gouf eis géint 6.20 Auer confirméiert, datt d'Blockad a Richtung Lëtzebuerg ugaangen ass, d'Bunn a Richtung Däitschland war deen Ament awer nach op. Zu Pärel ass de Rond-point bei der aler Muselsbréck blockéiert. Op der Plaz ass déi franséisch, déi däitsch an déi Lëtzebuerger Police.

Schonn Ufank Januar koum et duerch d'Bauereprotester am Raum Tréier zu Chaos am Pendler-Trafic. Deemools haten d'Trakteren och Autobunnsopfaarte blockéiert.

#Verkehrsinfo



❌Die Grenzübergänge mach Luxemburg in Wellen und Wincheringen sind bereits blockiert.



❌A602, Abfahrt Kenn



Weitere Infos folgen.



Rechnet mit Verkehrsbeeinträchtigungen und plant ausreichend Zeit für eure Fahrtstrecken ein! pic.twitter.com/Wlgt6fjs5G — Polizei Trier (@PolizeiTrier) January 31, 2024

Zanter Mëtt Dezember demonstréieren d'Landwirten an Däitschland scho géint Pläng vun der Regierung, verschidde Subventioune falen ze loossen. Esou soll de Bäihllef fir den Agrardiesel zum Beispill bis 2026 schrëttweis fortfalen. Op anere Plazen huet d'Regierung awer och scho Konzessioune gemaach.

© Christophe Hochard / RTL © Christophe Hochard / RTL D'Blockad a Richtung Schengen steet. / © Christophe Hochard / RTL D'Blockad a Richtung Schengen steet. / © Christophe Hochard / RTL D'Blockad a Richtung Schengen steet. / © Christophe Hochard / RTL Zu Pärel an Däitschland steet den Trafic. / © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira / RTL

Och a Frankräich ginn d'Protester e Mëttwoch virun, ënnert anerem op de groussen Autobunnsachse ronderëm Paräis oder Lyon. Déi däitsch Bauere wëllen e Mëttwoch dowéinst och eriwwerfueren op Schengen: Als symboleschen Akt, well et en europäesche Problem wier, ausgeléist duerch eng Hausse vun der Energie-Steier.

Et wier verpasst ginn, eenheetlech Reegele fir den europäeschen Agrarsecteur ze schaffen a Schengen géif ebe symbolesch fir d'Unitéit vun Europa stoen. Wann ee keng Satisfaktioun géif kréien, géifen et weider Aktioune ginn, a wann et misst sinn, géif e bis op Bréissel bei d'EU-Kommissioun fueren.

E Méindeg de Moie gouf et doriwwer eraus och schonn änlech Bauere-Blockaden un der belscher Grenz, wat zu engem zolitte Stau op der Autobunn E411 Bréissel-Lëtzebuerg an der Areler A6 gefouert hat.

Zu Lëtzebuerg sinn den Ament nach keng Bauereprotester geplangt, ma dem President vun der Chambre d'agriculture Guy Feyder no géif een och am Grand-Duché den Drock spieren.