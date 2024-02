Den Tram ass politesch net méi ëmstridden. Lo kënnt eng zweet Linn.

Op där enger Säit fiert eng Linn tëscht der Stater Gare an der Porte de Hollerich. Beim zweeten Tracé geet vun der Rouder Bréck erfort iwwer de Boulevard Konrad Adenauer duerch d'Laangfur an dono iwwer de Kuebebierg bei d'Foireshalen.

Déi nei liberal Mobilitéitsministesch Yuriko Backes präziséiert, datt um Kierchbierg net just Schinne geluecht ginn

Den Tram ass méi wéi just en Transportmëttel, et ass och wierklech eng eemoleg Geleeënheet, am Kader vun den Aarbechten, dann och den ëffentleche Raum nei ze gestalten.Dat maache mer och hei, ganz konkreet, mat neie grénge Flächen. Fir just ee Beispill ze ginn: Um Boulevard Konrad-Adenauer hu mir am Moment iwwer 9.000 Quadratmeter gréng Flächen. Mat dësem Projet gëtt dat verdräifacht. An da wësse mer och, dass mer parallel hei Verbesserunge fir de Foussverkéier wéi och fir d'Vëlospiste kënne maachen. Dëst Gesetz ass also de Startschoss an en neit Kapitel vum Tram. Mir schwätzen net méi driwwer, ob mer en Tram maachen, mä mir schwätzen elo hei wierklech a mir wäerten och an Zukunft weider doriwwer schwätzen, wou mer den Tram wéini a wéi bauen.

De Käschtepunkt fir d'Extensioune läit bei 135 Milliounen, woubäi de Staat 90 Millioune bezilt an d'Stater Gemeng 45 Millioune bäisteiert. D'Verlängerung bis op d'Cloche d'Or soll am Summer fäerdeg sinn. D'Antenn op de Findel soll um Enn vum Joer ofgeschloss sinn.

En date du 1er février 2024, la Chambre des Députés a donné son feu vert au projet de loi sur la construction des extensions de la ligne de tramway à Luxembourg entre les stations Rout Bréck-Pafendall et Laangfur au Kirchberg et entre les stations Gare Centrale et Hollerich, qui englobent les travaux nécessaires à la construction des infrastructures des lignes proprement dites, les mesures de compensation environnementale et les études afférentes.

Ces extensions s’alignent avec le Plan national de la mobilité 2035, qui définit l’organisation et le déploiement des infrastructures dans l’objectif d’augmenter la capacité des transports de 40% par rapport à celle établie en 2017. La vision à long terme du réseau de tramway de Luxembourg propose une structure axée sur l'intermodalité, en collaboration avec les autres acteurs de la mobilité du pays. Il s'agit d'un maillage réfléchi, conçu pour accroître les points de correspondance et optimiser les déplacements.

Cette loi représente une étape cruciale à plusieurs niveaux. Dans un contexte où certaines branches d'activités du secteur de la construction connaissent une période de crise, il est impératif en tant que maître d'ouvrage public de poursuivre des projets incontournables et significatifs, tels que l'extension du réseau de tramway. Ceci revêt une importance particulière, étant donné que la majorité des investissements publics bénéficieront aux entreprises luxembourgeoises.

En parallèle au développement du plateau du Kirchberg et de la porte de Hollerich, deux extensions du tramway seront donc construites en fonction de l'évolution des nouveaux quartiers : K2 et HO.

L'extension du tram depuis la Gare centrale vers le quartier de Hollerich : le prolongement de la ligne de tramway (ligne HO) sera réalisé en deux étapes. Une première étape (A), mise en service planifiée pour 2028, s’embranche sur la ligne existante après la station Gare Centrale et vise à assurer la desserte du futur quartier « Nei Hollerich » ainsi que de son pôle d’échange Hollerich. Ce tracé, constitué de deux voies sur une longueur de 1,1 km, comprend deux nouvelles stations, la plateforme du tramway, les stations, et l’ensemble des systèmes et équipements du tramway, incluant l’alimentation aérienne de contact (LAC). Le coût de cette extension s’élève à 29 000 000 € HTVA.

Dans une étape ultérieure, cette nouvelle branche sera prolongée au futur quartier « Porte de Hollerich » et le P&R Bouillon.

L’extension du tram vers le quartier « Laangfur » au Kirchberg : La ligne K2 sera également réalisée en deux étapes. La première étape (A) en voie double s’étend sur 2,3 km et comprend 3 nouvelles stations. Celle-ci s’embranche sur la ligne existante à proximité de la station Rout Bréck-Pafendall afin de rejoindre le futur quartier mixte « Laangfur ». Le début des travaux est prévu l’année prochaine et la mise en service en 2027. L'insertion du tramway sur ce tronçon entraîne une refonte complète de l'aménagement de l'espace public, de façade à façade. Le coût associé à cette extension est estimé à 106 000 000 € HTVA. Dans une deuxième étape le tramway reliera le futur quartier Kuebebierg avant de rejoindre, via le boulevard Pierre Frieden, le pôle d’échange « Luxexpo ».

La ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Yuriko Backes, salue le vote de la Chambre des Députés et souligne : « Ce vote favorable permet de poursuivre la « success story » du tram. Aujourd’hui, en moyenne 107.000 passagers empruntent le tram au quotidien, et je souhaite voir ce nombre augmenter encore davantage, tout en renforçant la résilience du réseau. Le tramway va au-delà d'être simplement un moyen de transport ! Des quartiers importants seront connectés au tramway, ce qui nous permettra d'atteindre un public encore plus large. En aménageant l'espace public, que ce soit par la construction de plates-formes végétalisées, la plantation d'arbres ou l'optimisation des voies piétonnes et des pistes cyclables, le tramway contribuera à améliorer le bien-être global de la société ».

Le financement total pour la construction des tronçons K2A et HOA s'élève à 135.000.000 € HTVA, dont 90.000.000 € HTVA proviendront de l'État, la Ville de Luxembourg assumant sa partie restante des coûts d’un montant de 45.000.000 € HTVA.