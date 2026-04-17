Neit Verkéierskonzept fir de Kordall"D'Awunner aus de véier Gemengen erstécken am Trafic"

Christophe Hochard
De Käerjenger Contournement gëtt e Stéck vun engem ganze Puzzle. De Kordall soll duerch en neit Konzept vum Duerchgangstrafic entlaascht ginn.
Update: 17.04.2026 19:47
En neit Verkéierskonzept soll de Kordall entlaaschten. Betraff sinn d’Gemengen Déifferdeng, Péiteng, Suessem a Käerjeng. Dat si ronn 80.000 Awunner.

Zanter zwee Joer schaffen déi eenzel Gemengeresponsabel un dësem Plang. An enker Zesummenaarbecht mam Mobilitéitsministère a Ponts et Chaussées. De Contournement vu Käerjeng wäert an dësem Konzept en Deel vum Puzzle ginn. Déi aktuell Versioun vun der Ëmgeeungsstrooss gesäit jo vir, datt d’Firma “Saint-Gobain” zu Diddeleng soll eng nei Plaz kréien. Do wou aktuell d’Entreprise ugesidelt ass, soll spéider de Contournement laanschtgoen, fir op der N5 bei Schuller erauszekommen.

Aus den Uertschafte soll de Schwéier- a Bustransport erausgeholl ginn. D’Leit aus dëse véier Uertschafte sollen en Deel Liewensqualitéit zréckkréien. Zuch, Bus a Vëlo solle méi Gewiicht an der Mobilitéit kréien. E wichtegen Deel vun dësem Konzept ass och de Boulevard de l’Europe zu Péiteng. Des Strooss soll vun zwou op véier Spueren ausgebaut ginn. Dat géif den Trafic duerch Péiteng eraushuelen. Virun allem, well een hei am Dräilännereck mat villem Duerchgangstrafic geplot ass.

D’Responsabel vun de véier Gemenge kréien Ënnerstëtzung a gréng Luucht vun der Ministesch Yuriko Backes an de Verantwortleche vu “Ponts et Chaussées”. D’Gemengeréit hunn Abléck an d’Pläng kritt. Informatiounsowender fir d’Awunner aus de Gemengen Déifferdeng, Péiteng, Suessem a Käerjeng sinn och virgesinn.

Am meeschte gelies
Timmy hat Liewenszeeche ginn
Rettungsversuch fir Bockelwal an decisiver Phas
Video
Kënnt ëmmer méi dacks vir
Am Pafendall gouf a véier Autoen agebrach
Video
Fotoen
Invité vun der Redaktioun (17. Abrëll) - Jean-Michel Campanella
Mieterschutz kritiséiert d'Politik: "Si erkennen d'Urgence net"
Video
Audio
58
Frankräich
Méiglecht Affer vum Serievergewalteger Dominique Pelicot exhuméiert
Pilote leeën Aarbecht nees néier
Bei der Lufthansa gëtt weider gestreikt - Dräi Flich um Findel schonn annuléiert
Weider News
Wann Ersatzstécker mat Zäite geliwwert ginn
Den Tunnel Grouft op der Nordstrooss kéint nees am August normal funktionéieren
0
Automag - Am Alldagstest
Lancia Ypsilon MHEV
Audio
Fotoen
En Donneschdeg kommen déi éischt Lëtzebuerger, déi zanter dem Ufank vum Krich am Noen Oste fest souzen, um Findel un.
Kerosin-Reserven zu Lëtzebuerg
Aktuell huet een e Stock fir ronn zwee Deeg Autonomie ze garantéieren
Vill genotzte Strooss
N4 tëscht Esch an der franséischer Grenz ass fir ronn 6 Wochen zou
Fotoen
Europäesche "Speedmarathon"
E Mëttwochmoie gouf zu Lëtzebuerg am Schnëtt all zéng Minutten e Gefier geblëtzt
Video
Fotoen
Vertrieder vun der Lëtzebuerger a belscher Politik ware beim Spuedestéch vum Projet BELU zu Stengefort mat dobäi.
Käschtepunkt vun 10 Milliounen Euro
Nei Vëlospist tëscht Arel a Klengbetten soll vun dausende Frontaliere genotzt ginn
Video
Audio
Fotoen
0
