Den Undeel un der Elektromobilitéit am europäesche Fuerpark hëlt zou. An engem insgesamt relativ schwaachen Ëmfeld, sinn zanter dem Joresufank vergläichsweis vill Elektroautoen ugemellt ginn. Mëttlerweil sinn et 18,8% vun allen Autoen. Am Verglach, Bensinn (22,5%) an Diesel (8,1%) maache just nach ingesamt 30,6% aus, 48,5% sinn Hybrid-Modeller, dorënner 9,8% Plug-In-Hybriden.
Dat deelt den europäeschen Produzente-Verband ACEA um Dënschdeg mat.
Am Laf vum Februar hunn déi grouss Marchéen Däitschland, Spuenien an Italien zougeluecht. A Frankräich dogéint sinn d’Nei-Umeldungen zeréckgaangen.
Leader um europäesche Marché bleift weiderhi VW, mä de gréisste Plus un der Part-de-Marché verbucht ewell Stellantis.
Hei goufen am Laf vum Februar genee 4.400 Autoen nei ugemellt. 1.564 dovu mat Mild-Hybrid-Motor, 272 Plug-In-Hybriden, 1.022 reng E-Autoen, an 1.542 Diesel oder Bensinner.