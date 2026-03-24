RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Europäeschen AutomobilmarchéDen Undeel un Elektromobilitéit hëlt zou

Joel Detaille
Bal 19% vum europäesche Fuerpark ass elektresch.
Update: 24.03.2026 10:47
An engem insgesamt relativ schwaachen Ëmfeld, sinn zanter dem Joresufank vergläichsweis vill Elektroautoen ugemellt ginn.

Den Undeel un der Elektromobilitéit am europäesche Fuerpark hëlt zou. An engem insgesamt relativ schwaachen Ëmfeld, sinn zanter dem Joresufank vergläichsweis vill Elektroautoen ugemellt ginn. Mëttlerweil sinn et 18,8% vun allen Autoen. Am Verglach, Bensinn (22,5%) an Diesel (8,1%) maache just nach ingesamt 30,6% aus, 48,5% sinn Hybrid-Modeller, dorënner 9,8% Plug-In-Hybriden.

© ACEA

Dat deelt den europäeschen Produzente-Verband ACEA um Dënschdeg mat.

Am Laf vum Februar hunn déi grouss Marchéen Däitschland, Spuenien an Italien zougeluecht. A Frankräich dogéint sinn d’Nei-Umeldungen zeréckgaangen.

Leader um europäesche Marché bleift weiderhi VW, mä de gréisste Plus un der Part-de-Marché verbucht ewell Stellantis.

© ACEA

De Bléck reng op de Lëtzebuerger Marché

Hei goufen am Laf vum Februar genee 4.400 Autoen nei ugemellt. 1.564 dovu mat Mild-Hybrid-Motor, 272 Plug-In-Hybriden, 1.022 reng E-Autoen, an 1.542 Diesel oder Bensinner.

© ACEA

PDF: Pressecommuniqué vun ACEA

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.