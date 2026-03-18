Zu Lëtzebuerg fueren ëmmer méi Autoe mat personaliséierte Plackennummeren duerch d’Land. Amplaz vun enger zoufälleg generéierter Zuel decidéiere sech vill Automobiliste fir eng Kombinatioun, déi e perséinleche Message, Initialen oder e wichtegen Datum weist.
D’Demande ass an de leschte Joren däitlech geklommen. Dat mécht déi speziell Placken zu engem richtege Phänomen op de Lëtzebuerger Stroossen.
Zu Lëtzebuerg sinn haut méi wéi eng hallef Millioun Gefierer immatrikuléiert. Dat klengt Land huet domat déi héchsten Zuel u Gefierer am Verglach mat der Zuel vun den Awunner.
Déi klassesch Plackennummere ginn automatesch no engem System zougedeelt. Mee ëmmer méi Leit wëllen aus der Mass erausstiechen an eng Plack hunn, déi ee sech einfach ka mierken.
Bei enger personaliséierter Plackennummer kann een Zuelen a Buschtawe selwer auswielen, soulaang d’Kombinatioun nach fräi ass an de gesetzleche Reegelen entspriecht.
Fir vill Automobilisten ass et eng kleng Form , e bëssen esou wéi en Numm um Trikot.
Allerdéngs gëtt et och Limitten. Bestëmmte Kombinatioune ginn net akzeptéiert, wa se beleidegend, politesch sensibel oder problematesch sinn. Dozou gehéieren och Buschtawekombinatiounen, déi an anere Länner historesch belaaschte Symboler representéieren. Déi ginn aus Prinzip net verginn.
Ob witzeg, symbolesch oder ganz perséinlech: personaliséiert Plackennummere sinn zu Lëtzebuerg méi wéi just eng administrativ Formalitéit ginn.
Si ginn ëmmer méi zu engem klengen Ausdrock vun der eegener Identitéit – direkt um Auto.