RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Personaliséiert Autosplacken zu LëtzebuergËmmer méi Leit wëllen hir eege Kombinatioun

Philippe Dondelinger
Bei personaliséierte Plackennummere kann een Zuelen a Buschtawe selwer auswielen, soulaang d'Kombinatioun nach fräi ass an de gesetzleche Reegelen entsprécht.
Update: 18.03.2026 12:10
Bei enger personaliséierter Plackennummer kann een Zuelen a Buschtawe selwer auswielen, soulaang d'Kombinatioun nach fräi ass an de gesetzleche Reegelen entspri

Zu Lëtzebuerg fueren ëmmer méi Autoe mat personaliséierte Plackennummeren duerch d’Land. Amplaz vun enger zoufälleg generéierter Zuel decidéiere sech vill Automobiliste fir eng Kombinatioun, déi e perséinleche Message, Initialen oder e wichtegen Datum weist.

D’Demande ass an de leschte Joren däitlech geklommen. Dat mécht déi speziell Placken zu engem richtege Phänomen op de Lëtzebuerger Stroossen.

Méi wéi eng hallef Millioun immatrikuléiert Gefierer

Zu Lëtzebuerg sinn haut méi wéi eng hallef Millioun Gefierer immatrikuléiert. Dat klengt Land huet domat déi héchsten Zuel u Gefierer am Verglach mat der Zuel vun den Awunner.

Déi klassesch Plackennummere ginn automatesch no engem System zougedeelt. Mee ëmmer méi Leit wëllen aus der Mass erausstiechen an eng Plack hunn, déi ee sech einfach ka mierken.

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Perséinlech Placken: eng Fro vum Stil

Bei enger personaliséierter Plackennummer kann een Zuelen a Buschtawe selwer auswielen, soulaang d’Kombinatioun nach fräi ass an de gesetzleche Reegelen entspriecht.

Fir vill Automobilisten ass et eng kleng Form , e bëssen esou wéi en Numm um Trikot.

Net alles ass erlaabt

Allerdéngs gëtt et och Limitten. Bestëmmte Kombinatioune ginn net akzeptéiert, wa se beleidegend, politesch sensibel oder problematesch sinn. Dozou gehéieren och Buschtawekombinatiounen, déi an anere Länner historesch belaaschte Symboler representéieren. Déi ginn aus Prinzip net verginn.

Eng Plack mat Charakter

Ob witzeg, symbolesch oder ganz perséinlech: personaliséiert Plackennummere sinn zu Lëtzebuerg méi wéi just eng administrativ Formalitéit ginn.

Si ginn ëmmer méi zu engem klengen Ausdrock vun der eegener Identitéit – direkt um Auto.

Am meeschte gelies
Dramatesch Präisevolutioun op den Tankstellen
Wat kann ee selwer maachen, fir Sprit ze spueren?
Fotoen
Trump attackéiert NATO
"Mir brauche kengem seng Hëllef"
53
145 Gefierer den Dag
Zejoert hunn d'mobil Radaren 52.970 Gefierer "geblëtzt"
42
Lëtzebuerger Kinosbranche
Paul Thiltges Distributions ass faillite
Hondsstaffel vun der Police
D'Aarbecht hält doheem net op, "well den Hond ass Deel vun eiser Famill"
Video
Fotoen
4
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Vum 20.-23. Mäerz 2026
Schantjen op der A3 tëscht dem Gaasperecher an dem Beetebuerger Kräiz
D'Präisser op enger Tankstell den 17. Mäerz 2026.
Aktualitéitsstonn an der Chamber iwwer Energiepräisser
Déi lénk Parteie gesinn Urgence, CSV-DP wëll "keng Panik maachen"
Video
21
Aggressiounen, Menacen a Beleidegungen
Déi meescht Iwwergrëffer am Ëffentlechen Transport geschéien am spéiden Nomëtteg
Fotoen
1
Autojumble an der Luxexpo
De Weekend iwwer ass nees déi gréissten Oldtimer-Expo an der Groussregioun
Fotoen
Automag
Collezione Maserati Umberto Panini zu Modena
Audio
Fotoen
Vum 20.-23. Mäerz 2026
Schantjen op der A3 tëscht dem Gaasperecher an dem Beetebuerger Kräiz
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.