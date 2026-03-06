RTL TodayRTL Today
Vun e Freideg den Owend um 20 Auer bis e Méindeg de Moien um 4 wäert ee vun der A3, wann ee Richtung Metz fiert, net op d'A1 a Richtung Tréier kommen.
Update: 06.03.2026 06:30
© RTL Grafik

E Freideg den Owend gëtt d’Opfaart vun der A3 um Gaasperecher Kräiz, wann ee Richtung Frankräich fiert, fir op d’A1 a Richtung Däitschland fir den Trafic gespaart. Bis ongeféier e Méindeg de Moien um 4 Auer muss een dann d’A3 weiderfuere bis op Léiweng, do d’Sortie huelen an nees zeréck op d’A3 a Richtung Stad fueren. Da kann een d’Sortie um Gaasperecher Kräiz fir op d’A1 a Richtung Tréier, Kierchbierg oder Findel huelen.

Well d’Aarbechten awer scho virun 20 Auer preparéiert ginn, warnt Ponts et Chaussées, datt et scho virdrun zu Problemer am Trafic ka kommen.

D’Schreiwes vu Ponts et Chaussées

