Unanime ugehollChamber stëmmt fir Finanzéierungsgesetz fir Ausbau vu Stater Gare

Fanny Kinsch
D'Chamber huet en Donneschdeg de Moien eestëmmeg fir d'Finanzéierungsgesetz fir den Ausbau vun der Stater Gare gestëmmt. Bis Enn 2031 ginn 138 Milliounen Euro investéiert.
Update: 05.03.2026 10:33
D’Finanzéierungsgesetz fir den Ausbau vun der Stater Gare krut an der Chamber gréng Luucht
© Domingos Oliveira (Archivbild)

Domat soll d’Gare der Hausse vum Zuchtrafic an Zukunft gerecht ginn. Et gëtt eng zousätzlech Linn tëschent der Stater Gare an Hollerech gebaut, d’duebel Voie a Richtung Klengbetten gëtt verlängert an d’Fluxe Richtung Beetebuerg gi getrennt. Et kënnt och een zousätzleche Quai op d’Gare an de Quai 1 gëtt méi laang gemaach. Et géing drëm goen, d’Kapazitéit an d’Pünktlechkeet z’erhalen an et wier e wichtegen Invest an d’nohalteg Entwécklung, esou d’DP-Mobilitéitsministesch Yuriko Backes en Donneschdeg de Moien an der Chamber.

Video
