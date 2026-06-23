Den CFL no gouf et op der Héicht vu Bierchem en technesch Problem, deen d'Linnen Lëtzebuerg-Esch-Rodange a Lëtzebuerg-Diddenuewen-Metz betrëfft.
Esou goufen d'Schnellzich tëscht der Stad a Rodange a béid Richtunge gestrach, d'Regionalbunne fueren awer. D'Zich tëscht der Stad a Metz fueren och weider, datt awer manner reegelméisseg, wéi gewinnt.
Déi technesch Ekippe wieren am Moment op der Plaz, fir nom Problem ze kucken. Et geet een aktuell dovunner aus, datt d'Zich e Mëttwoch géint 15 Auer normal kënne fueren. All D'Detailer an d'Updates ginn et op CFL.lu.