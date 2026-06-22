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Nationalfeierdag 2026 live op RTLVun der Philharmonie iwwer d'Militärparad bis bei den Te Deum

RTL Lëtzebuerg
De ganze Mëttwoch iwwer kënnt Dir déi grouss Highlighte vun den offizielle Festivitéiten op der Tëlee an op RTL.lu materliewen.
Update: 23.06.2026 01:24

Lass geet et moies um 9:15 Auer mat der Spezialemissioun op der Tëlee. Do si mer live an der Philharmonie mat dobäi a gesinn, wéi d'Éieregäscht ukommen a sech fir d'Zeremonie, déi um 9:30 Auer lassgeet, prett maachen. Um Radio sinn de ganzen Dag Live-Interventioune vun de verschiddene Plazen.

Um 11:45 Auer iwwerdroe mer d'Militär- an d'Zivilparad aus der neier Avenue. Den Te Deum ass um 16:15 Auer an der Kathedral a gëtt och live op RTL Tëlee an rtl.lu iwwerdroen a kommentéiert.

Vun 19 Auer u weise mer Iech nach eemol déi bescht Momenter vum Dag am Resumé mat och am Journal Reaktiounen a Stëmmungsbiller uechtert d'Land.

© RTL Grafik
© RTL Grafik

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Nationalfeierdag 2026 op RTL
Spezialemissiounen a vill Live-Iwwerdrounge wärend zwee Deeg

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