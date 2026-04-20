RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Mat Vollgas an de Stau?Rout Luuchte bei Rond-point Diddeleng/Bireng a Betrib

Christophe Hochard
2021 a Betrib geholl ginn, verlaangt den Diddelenger Kreesverkéier vill Gedold vun de Chaufferen.
Update: 20.04.2026 06:39

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Zanter ugangs der leschter Woch funktionéieren déi Rout Luuchten am Rond-point Diddeleng/Bireng. Si goufen installéiert mat der Hoffnung, dass den Trafic duerch den zweetgréisste Kreesverkéier aus dem Land besser derduerch kënnt. Ausserdeem hunn déi Responsabel vu “Ponts et Chaussées” d’Stroosseféierung adaptéiert.

Am September 2025 goufe schonn éischt Preparatiounsaarbechte fir d’Installatioun vun de Roude Luuchte virgeholl. Vum 2. Mäerz 2026 un huet d’Stroossebauverwaltung du wärend e puer Wochen am Rond-point geschafft.

RTL-Informatiounen no hätten dës Mesurë bis ewell awer keng wierklech Verbesserung bruecht. Déi éischt Deeg hätt sech e laange Stau forméiert. Deelweis zréck bis an d’Lëtzebuerger Strooss vun Diddeleng. Och bis a Beetebuerg eran hätten d’Autoe gestanen. Haaptsächlech wärend dem Beruffstrafic.

Enn Abrëll 2021 gouf den neie Rond-point zu Diddeleng inauguréiert. Vu Mee 2016 bis Abrëll 2021 gouf de Kreesverkéier beim Staatslabo gebaut. 51 Milliounen Euro hunn d’Aarbechte kascht. Scho wärend dem Bau gouf geplangt, de Rond-point spéider mat Roude Luuchten ze reegelen. D’Emplacementer heivir goufen deen Ament scho virgesinn.

Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.